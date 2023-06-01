محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79%
نتيجة الشهادة الإعدادية، اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023، حيث بلغت نسبة النجاح 79.78% على مستوى المحافظة.
إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج
وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 86 ألفا 355 طالبا وطالبة حضر منهم 85 ألفا 968 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 86 ألف 582 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 79.78%، مشيرا إلى أن إدارة دار السلام حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 76.77%، فيما جاءت إدارة أخميم في المركز الثاني بنسبة نجاح 73.89% وإدارة جهينة في المركز الثالث 71.95%.
ووجه "الفقي" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها التهنأة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم
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