الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

حذرت مجموعة تضم نخبة من كبار رجال الأعمال والخبراء، من المخاطر المتعلقة بـالذكاء الاصطناعي وقالوا إنها ينبغي أن تكون "أولوية عالمية" خشية تسببها في "انقراض البشرية".

الذكاء الاصطناعي وانقراض البشرية

ويرى هؤلاء أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لا تقل كارثية عن الأوبئة والحروب النووية.

والتحذير الذي نشر في بيان رسمي على الموقع الإلكتروني لمنظمة "سنتر فور إيه آي سايفتي" غير الربحية التي تتخذ الولايات المتحدة مقرًا، يمتلك أهمية خاصة كون المحذرين من بينهم مبتكر برنامج "تشات جي بي تي" سام ألتمان، وجيفري هينتون الذي يعتبر أحد الآباء المؤسسين للذكاء الاصطناعي.

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وفي وقت سابق، شدّد هينتون عبر صحيفة "نيويورك تايمز" على أن التقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي يشكل "مخاطر جسيمة على المجتمع والإنسانية".

وفي مارس الماضي، دعا مئات من الخبراء العالميين من بينهم الملياردير إيلون ماسك الذي كان بين مؤسسي شركة "أوبن إيه آي" عام 2015 وترك مجلس إدارتها 2018، إلى التوقف لستة أشهر عن إجراء أبحاث ترمي للتوصل إلى تقنيات ذكاء اصطناعي أقوى من "تشات جي بي تي".

في حين يواظب الأمريكي سام ألتمان على إبداء مخاوفه من إمكان إلحاق الذكاء الاصطناعي "أضرارًا جسيمة بالعالم"، من خلال تزوير نتائج عمليات انتخابية مثلًا، أو إحداث تغييرات جذرية في سوق العمل.