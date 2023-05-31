الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

الصين تتأهب لمواجهة مخاطر تطور الذكاء الاصطناعي

الصين، فيتو
الصين، فيتو

دعا الحزب الشيوعي الصيني الحاكم إلى تعزيز تدابير الأمن القومي خاصة في ظل المخاطر التي يشكلها التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن اجتماعا ترأسه الرئيس الصيني شي جين بينغ زعيم الحزب، يوم الثلاثاء، شدد على ضرورة ”تكريس الجهود لحماية الأمن السياسي وتحسين إدارة أمن بيانات الإنترنت والذكاء الاصطناعي”.

 

الذكاء الاصطناعي

ودعا شي، وقائد الجيش ورئيس لجنة الأمن القومي بالحزب، في الاجتماع إلى ”البقاء على اطلاع تام بالظروف المعقدة والصعبة التي تواجه الأمن القومي”.

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ونقلت شينخوا عن شي قوله إن الصين بحاجة إلى ”نمط جديد للتنمية بهيكل أمني جديد”.

تخصص الصين بالفعل موارد هائلة لقمع أي تهديدات سياسية متصورة ضد هيمنة الحزب، مع تجاوز الإنفاق على أفراد الشرطة والأمن المخصصات الموجهة للجيش.

 

فيروس كورونا

ورغم فرضها رقابة صارمة على الاحتجاجات الشخصية والانتقادات عبر الإنترنت، واصل المواطنون الصينيون التعبير عن سخطهم تجاه السياسات، التي كان آخرها إجراءات الإغلاق الصارمة التي تم سنها لمكافحة انتشار كوفيد-19.

تفرض الصين قيودا على قطاع التكنولوجيا في محاولة لتأكيد سيطرة الحزب، لكنها تسعى مثل غيرها من الدول إلى البحث عن سبل لتنظيم التكنولوجيا النامية.

 

تطور الذكاء الاصطناعي

وازدادت المخاوف بشأن تفوق أنظمة الذكاء الاصطناعي على البشر وخروجها عن نطاق السيطرة مع ظهور جيل جديد من روبوتات الدردشة ذات القدرات العالية مثل تشات جي بي تي.

وأصدر العلماء وقادة صناعة التكنولوجيا، بينهم قادة شركة ضخمة مثل مايكروسوفت وجوجل، تحذيرا جديدا يوم الثلاثاء حول المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي للبشرية.

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