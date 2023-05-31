الذكاء الاصطناعي يحدد 9 صفقات لإعادة مانشستر يونايتد للبطولات

مانشستر يونايتد، حددت تقنية الذكاء الاصطناعي الصفقات التي يحتاجها مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل العودة للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

وكان الهولندي إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أكد في وقت سابق حاجة ناديه للتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد 2023-2024، خاصة بعد تصحيح مسار الفريق والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما غاب في الموسم الماضي، كما تُوج بكأس رابطة الأندية المحترفة، وهي أول بطولة يحققها الفريق منذ 2017، بالإضافة للتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.

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الذكاء الاصطناعي يحدد صفقات مانشستر يونايتد

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية أكدت في تقرير لها أن الذكاء الاصطناعي قد وضع قائمة تضم 9 لاعبين، يتوجب على مانشستر يونايتد ضمها في الصيف المقبل، حيث يأتي على رأسها هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي يرتبط اسمه بالرحيل عن "السبيرز" بعد علاقة استمرت 14 عاما، أملًا في التتويج بالبطولات.

كما اختار الذكاء الاصطناعي لاعب الوسط الإنجليزي ماسون ماونت، نجم تشيلسي، ومواطنه ديكلان رايس لاعب وسط وست هام يونايتد.

وفي سياق متصل، وضع الذكاء الاصطناعي اسم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بروسيا دورتموند وأفضل لاعبي الدوري الألماني، ضمن صفقات اليونايتد، بجانب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب برايتون الإنجليزي، الذي قاد فريقه بنجاح للتأهل للنسخة المقبلة من الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وشملت القائمة أسماء أخرى مثل البلجيكي يوري تيليمانس، لاعب ليستر سيتي، الذي سيترك النادي بشكل نهائي هذا الصيف بنهاية عقده، لكن رجال تين هاغ سيواجهون منافسة من أرسنال وليفربول ونيوكاسل يونايتد على ضمه.

ووضع الذكاء الاصطناعي كذلك اسم نيكولو باريلا، صاحب الدور الكبير مع إنتر ميلان في الفوز بكأس إيطاليا، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد يقوم إنتر ميلان الذي يعاني ماليًا ببيعه هذا الصيف، في ظل ارتباط اسمه مؤخرًا بليفربول، وهو ما قد يحدث مع زميله الهولندي دينزل دومفريس، الذي ظهر هو الآخر في القائمة.

وأعرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن غضبه من قرار مجلس إدارة النادى بخفض النفقات الخاصة بالشياطين الحمر.

تين هاج مدرب مانشستر يونايتد



وقال تين هاج، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "لقد رأينا ما حدث في الشتاء. جميع الأندية قامت باستثمارات ضخمة، بينما نحن هنا لم نفعل ذلك".

وأضاف المدرب الهولندي: "النادي يعرف إذا كنت تريد التواجد في المربع الذهبي والمنافسة على اللقب في الدوري الإنجليزي، فإنك مجبر على الإنفاق. وإلا فلن يكون لديك فرصة في النجاح، لأن الأندية الأخرى ستواصل الاستثمار.

وناشد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج ناديه، للسماح له بالتعاقد مع لاعبين جدد من أجل تعزيز فرص المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وفي العام الأول للمدرب الهولندي في "أولد ترافورد"، تمكن من قيادة مانشستر يونايتد إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه 4-1 يوم الخميس على تشيلسي.



مدرب مانشستر يونايتد

لكن تين هاج أكد إن مانشستر يونايتد يجب أن يكون قويًا في سوق الانتقالات، إذا أراد تحدي غريمه مانشستر سيتي على قمة الترتيب.

وقال تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "إنها قاعدة جيدة للبناء عليها، ولكن يجب أن ترتفع المعايير ويجب أن ترتفع الطلبات، يجب أن نعمل في الصيف مع هذا الفريق، ولكن علينا أيضًا أن نعزز في نافذة الانتفالات".

وأضاف: "نريد التنافس على اللقب لكن يجب أن نكون واقعيين، هذا ما هو موجود هناك. الآن، نحن بعيدون لذا هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، ولكننا بحاجة إلى لاعبين أفضل إذا أردنا التنافس مع الأفضل".

تم ربط النادي بعدد من الصفقات الصيفية في الأسابيع الأخيرة، حيث ترددت أنباء عن استعداد مانشستر يونايتد لتقديم عرض مبكر للحصول على خدمات هاري كين لاعب توتنهام.