محمد موسى رئيسا لمصر للطيران للخطوط الجوية

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف الطيار محمد إبراهيم محمد موسى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها.

شركة مصر للطيران للخطوط الجوية

وذلك لحين إنعقاد الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك خلفًا للطيار إيهاب الطحطاوي الذي وجه له المهندس يحيى زكريا خالص الشكر والتقدير لجهوده خلال الفترة التي قضاها رئيسًا للشركة..

وكان الطيار محمد موسى يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران قبل توليه المنصب الجديد.

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وفي سياق آخر نظمت مصر للطيران جولة لمحرري شئون الطيران لأكاديمية مصر للطيران للتدريب للتعريف بدور الأكاديمية وما تقدمه من أنشطة وخدمات وإمكانيات وبرامج تدريبية متقدمة وإطلاعهم على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية.

اكاديمية مصر للطيران للتدريب



بالإضافة إلى دور الأكاديمية في فتح آفاق جديدة للمتدربين سوء من داخل مصر أو الوافدين من مختلف دول العالم لتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل فى مختلف أنشطة الطيران المدني.

مصر للطيران

وكان فى استقبالهم الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والطيار معتز فتح الله نائب رئيس الأكاديمية، حيث رحب رئيس الأكاديمية محررى شئون الطيران، وأشار إلى الدور الفعال لهذا الصرح التدريبي الكبير في دعم صناعة النقل الجوي محليًا ودوليًا ورفع كفاءة العاملين والمتدربين للوصول لأعلى مستويات التدريب الموصى بها إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أنه فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران نحو الاهتمام بمجال التدريب وتبادل الخبرات كونها من المحاور الرئيسية لرفع كفاءة وأداء العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل لتأهليهم وتدربيهم على أحدث البرامج والمناهج النظرية والعملية والتي تسهم في تقديم أعلى جودة من الخدمات للنهوض والارتقاء بسوق العمل لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران المدنى المصرى.

تدريب أطقم الضيافة على متن الطائرة



وهو ما تحرص عليه الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة المهندس يحيى زكريا بعقد مزيد من الدورات التدريبية لمواكبة التطور الهائل والسريع في مختلف انشطة صناعة النقل الجوى وكذا فتح أفاق جديدة للتعاون مع مختلف الأكاديميات والمؤسسات في كافة أنحاء العالم بهدف الالتزام بالمعايير الدولية فى مجال التدريب والتوسع فى أسطول الشركة الجوي لتلبية احتياجات العملاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في ضوء الطلب الحالي والمستقبلي.