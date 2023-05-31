الطيران المدني الإيراني يكشف حقيقة وجود قيود على تسيير رحلات جوية مباشرة مع مصر

أكد رئيس منظمة الطيران المدني، محمد محمدي بخش، اليوم الأربعاء، أن بلاده جاهزة لتسيير رحلات جوية مباشرة مع مصر.

تسيير رحلات جوية مباشرة بين مصر وإيران

وقال بخش، إن "الأسطول الجوي الإيراني جاهز لتسيير رحلات جوية مباشرة بين مصر وإيران بعد أن تقوم وزارة الخارجية الإيرانية بالاستعدادات اللازمة لذلك".

وأضاف أنه "لا توجد أي قيود على تسيير الرحلات الجوية بين إيران ومصر والعكس، كما أن أسطول الطيران الجوي الإيراني جاهز لتسيير رحلات إلى القاهرة".



شركات الطيران الإيرانية

وأشار إلى أنه "وفقا للطلب على السفر إلى مصر، ستتقدم شركات الطيران الإيرانية بطلبات للحصول على أذن تسيير رحلات جوية إلى القاهرة".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال، الشهر الجاري، إن هناك قنوات اتصال مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرًا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.

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قنوات اتصال مباشرة ورسمية بين إيران ومصر

وأشار إلى أنه "وفقا للطلب على السفر إلى مصر، ستتقدم شركات الطيران الإيرانية بطلبات للحصول على أذن تسيير رحلات جوية إلى القاهرة".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال، الشهر الجاري، إن هناك قنوات اتصال مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرًا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.

