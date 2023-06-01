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اقتصاد

سعر جرام الذهب، ارتفاع المعدن الأصفر اليوم الخميس 1-6-2023 في السعودية

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في السعودية، فيتو

سعر جرام الذهب في السعودية، ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، داخل الأسواق المحلية في المملكة العربية بصورة طفيفة.

ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة الظروف الاقتصادية حول العالم.

سعر جرام الذهب في السعودية، ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

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أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب في السعودية، وسجل سعر عيار 24 نحو 236 ريالا، ووصل سعر عيار 22 نحو 217 ريالا، وبلغ عيار 21 نحو 207 ريالات.

وجاء سعر عيار 18 بنحو 177 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1656  ريالا سعوديا.

اسعار الذهب في السعودية 

تسهيل واردات الذهب من الخارج ومن السعودية

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر بأشكال نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، مع عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

 

احتياطي الذهب في السعودية والخليج

سعر الذهب في السعودية الآن، وحجم الاحتياطي حيث يصل إجمالي كميات الذهب التي تمتلكها البنوك المركزية في دول الخليج أكثر من “4415 طن”، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 152.6 مليار دولار، ويتفاوت ترتيب دول الخليج في اقتناء الذهب حيث تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى تليها قطر ثم الإمارات والكويت ثم البحرين وعمان. 

وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة احتياطات الذهب في الدول الخليجية، وذلك بامتلاكها 323.1 طن، ما يمثل 21.4% من احتياطات الذهب في البنوك المركزية للدول العربية، التي بلغت 1507.7 أطنان بنهاية العام الماضي 2022. 

وتليها قطر باحتياطي من الذهب 91.8 طن، ما يمثل تمثل 6.1% من إجمالي احتياطيات الذهب في البنوك المركزية للدول العربية وتبلغ قيمة احتياطي قطر من الذهب نحو 5.4 مليارات دولار، ما يمثل 11.6% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي القطري. 

وتمتلك الإمارات احتياطي 79.95 طنا، ما يوازي 5.3% من احتياطي الذهب عربيا بينما تبلغ قيمة احتياطيات الدولة الإماراتية من الذهب قرابة 4.7 مليارات دولار، ما يوازي 3.6% من إجمالي احتياطيات المركزي الإماراتي. 

اسعار الذهب اليوم في السعودية 

البنوك المركزية وشراء الذهب 

أعلن مجلس الذهب العالمي عن إجراءه إحصائية أظهرت تمسك البنوك المركزية بشراء الذهب وتعزيز احتياطيها خلال عام 2023، حيث صرح 24% من البنوك في المسح الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أنهم يخططون لشراء المزيد من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة. 

وأشار المسح الذي شمل 59 بنك مركزي عالمي أنه بعد المستوى التاريخي لشراء البنوك المركزية للذهب هذا العام خلال الربع الأول، لا يزال ينظر للذهب بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية كاحتياطي. 

الأسباب الرئيسية وراء تمسك البنوك المركزية بزيادة احتياطيها من الذهب يكمن في ارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية خاصة المتعلقة بأزمة الكرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن.

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