الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

السجن 9 سنوات لرئيس البرازيل السابق

فرناندو كولور رئيس
فرناندو كولور رئيس البرازيل السابق، فيتو

البرازيل، قضت المحكمة العليا في البرازيل مساء أمس الأربعاء بسجن الرئيس الأسبق فرناندو كولور 9 سنوات بعد إدانته بتهم فساد مالي وتبييض أموال في إطار "فضيحة بتروبراس".

 

سجن رئيس البرازيل السابق

وكان ثمانية من قضاة المحكمة العشرة صوَّتوا الخميس الماضي لصالح إدانة الرئيس الأسبق بالتهم الموجَّهة إليه.

 أصدرت المحكمة العليا العقوبة بحقّ المدان، علمًا أنّ مقرّر المحكمة القاضي إدسون فاشين كان قد أعلن في أعقاب حكم الإدانة أنّ العقوبة على التّهم التي أدين بها الرئيس الأسبق تصل إلى السجن لمدّة 33 سنة.

-إعلانات-

وكولور هو أول رئيس برازيلي ينتُخب ديمقراطيًّا بالاقتراع العام المباشر بعد انتهاء الديكتاتورية العسكرية التي حكمت البلاد من 1964 وحتى 1985.

 

والرئيس الأسبق متّهم بتلقّي رشى بقيمة 20 مليون ريال (حوالي 3,8 مليون يورو) بين العامين 2010 و2014 حين كان سيناتورًا، واعتبر القاضي فاشين أنّ كولور استخدم "نفوذه السياسي لتسهيل توقيع عقود".

وبحسب النيابة العامّة، فقّد تلقّى كولور حوالي أربعين دفعة مقابل تسهيله بطريقة "غير نظامية" إبرام هذه العقود بين شركة إنشاءات وشركة تابعة لمجموعة النفط العامة "بتروبراس"، ونفى وكلاء الدفاع عن الرئيس الأسبق كلَّ التُّهم الموجَّهة إليه.

 

وفُتح التحقيق في هذه القضية في إطار فضيحة بتروبراس التي هزّت اعتبارًا من 2014.

اليوم.. بدء سحب كراسات الشروط والتقديم على أراضي المقابر

حج «الهاى كلاس» لمن استطاع إليه سبيلا.. مليون و350 ألف جنيه أقل سعر و1.5 مليون لبرامج الطيران الخاص.. هبوط الجنيه يقود ارتفاع فاتورة زيارة بيت الله.. وخبراء: 2% فقط يحجون 5 نجوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

البرازيل فرناندو كولور اخبار خارجية خارج الحدود اخبار البرازيل

مواد متعلقة

برشلونة أم الهلال السعودي.. والد ميسي يحسم مصير ابنه بـ 3 كلمات

اليوم.. بدء سحب كراسات الشروط والتقديم على أراضي المقابر

حج «الهاى كلاس» لمن استطاع إليه سبيلا.. مليون و350 ألف جنيه أقل سعر و1.5 مليون لبرامج الطيران الخاص.. هبوط الجنيه يقود ارتفاع فاتورة زيارة بيت الله.. وخبراء: 2% فقط يحجون 5 نجوم

محمد صلاح عبد الفتاح: ركلة جزاء المقاولون أمام الإسماعيلي "صحيحة"

الأكثر قراءة

نور الفلاح تزلزل تويتر بعد حملها من آل باتشينو، ونشر قائمة بكبار السن ارتبطت بهم

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس: موجة حارة تحدث للمرة الأولى

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 01-6-2023 فى مصر

بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

طريقة عمل البراونيز، في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف

فحص بلاغات التغيب لكشف هوية سيدة عثر على جثتها بالسيدة زينب

وزير الدفاع الأمريكي "يأسف" لرفض نظيره الصيني الاجتماع به

أسعار الحديد اليوم 1 - 6 - 2023، وحديد عز تعلن تثبيت الأسعار خلال يونيو

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

ناسا تعقد أول اجتماع علني لبحث ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

نهر بردى في دمشق يتحول إلى اللون الأحمر (صور)

اضطرابات النوم وأزمات صحية، استخبارات كوريا الجنوبية تتحدث عن وزن زعيم كوريا الشمالية

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم.. بدء سحب كراسات الشروط والتقديم على أراضي المقابر

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس 1-6-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 31-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أهل الفن في مايو، حفلا زفاف وعقد قران وخطوبة و3 انفصالات تصدرت التريند (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية