الخميس 01 يونيو 2023
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ملفات وحوارات

حج «الهاى كلاس» لمن استطاع إليه سبيلا.. مليون و350 ألف جنيه أقل سعر و1.5 مليون لبرامج الطيران الخاص.. هبوط الجنيه يقود ارتفاع فاتورة زيارة بيت الله.. وخبراء: 2% فقط يحجون 5 نجوم

موسم الحج،فيتو
موسم الحج،فيتو

برامج متنوعة ودرجات مختلفة لكل درجة منهم خدمات بعينها وسكن وانتقالات محددين ومتطلبات أخرى توفرها الشركات، هكذا هى خريطة عمل شركات السياحة التى تعمل على تنظيم برامج الحج سواء كانت برامج اقتصادية أو 5 نجوم.

ومؤخرًا قدم عدد من شركات السياحة المصرية المتخصصة فى تنظيم برامج الحج 5 نجوم VIP أو ما يعرف ببرامج الحج “هاى كلاس” والتى لا يتعدى عدد الشركات العاملة به أصابع اليد الواحدة، برامج تختلف عن باقى الشركات اختلافا جذريا فى الخدمات المقدمة للحجاج المسافرين، بجانب وسائل نقل لمواطنين والخدمات والإقامة بالسعودية ومواعيد العودة بعد عمل المناسك.

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الأسعار

وأعلنت إحدى الشركات السياحية العاملة فى مجال تنظيم برامج الحج السياحى الفاخر، عن تنظيم برامج الحج للمستوى 5 نجوم بأسعار تبدأ من مليون و350 ألف جنيه والتسكين فى الغرف الثلاثية، مليون و400 ألف جنيه للتسكين الزوجى أثناء الإقامة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لبرنامج 10 أيام 9 ليالى «6 ليالى فى مكة و3 فى المدينة المنورة» ويكون السفر بالطيران العادى على الدرجة السياحية، فيما طرحت برنامجا آخر 9 أيام 8 ليالى «5 ليالى في مكة المكرمة و3 ليالى فى المدينة المنورة» بأسعار مليون و450 ألف جنيه للتسكين الثلاثى ومليون و500 ألف جنيه للتسكين الزوجى ويكون السفر الطيران الخاص.

مصادر بقطاع السياحة أكدت أن أسعار تلك البرامج طبيعية فى ظل التغيرات غير الطبيعية فى أسعار الخدمات التى يتم التعاقد عليها جميعا بالعملات الأجنبية، سواء الريال السعودى أو الدولار الأمريكى، مشيرا إلى أن تلك البرامج مخصصة لفئة 2% من برامج VIP وهم شريحة مخصصة من طوائف المجتمع، وأن تلك البرامج لها مواعيد محددة فى السفر والعودة، بالإضافة إلى تعاقدات خاصة فى الإقامة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى خيام مكيفة بالمشاعر فى منى وعرفات وذات طبيعة خاصة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن التغيرات المتفاوتة فى سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية المصرى والتى تتعدى 30 جنيها للدولار فى البنوك الرسمية، وتتعدى 42 جنيها فى السوق السوداء والتى يتم على أساسها تحديد أغلب الخدمات التى يتطلبها الحاج أثناء عمل مناسك الحج، مشيرا إلى أن تلك الأسعار طبيعية، خاصة أن الدولة خصصت أكثر من 75% من تأشيرات الحج للعام الجارى للحج الاقتصادى والفئات محددة الدخل بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه للبرنامج البرى ومن الطبيعى أن تكون هناك نسبة للفئات الأعلى دخلا وهى طبيعية ومعمول بها فى كل دول العالم.

وأشارت المصادر إلى أنه فى حال مقارنة أسعار الحج الاقتصادى خلال العام الحالى بالأسعار خلال الأعوام الماضية فإن أسعار الحج السياحى للمستوى 5 نجوم بالخدمات التى تتعاقد عليها تلك الشركات لعملائها طبيعية، خاصة فى ظل الارتفاعات الكبيرة فى سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى والتى كانت تصل أقل 15 جنيها خلال العام الماضى وتتعدى 32 جنيها للدولار خلال الموسم الجارى.

وأوضحت المصادر أن زيادات أسعار الحج السياحى الفاخر جاءت أغلبها بسبب الزيادات الكبيرة فى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، حيث وصل إلى 360 ألف جنيه لعام 2017، ووصل إلى 590 ألف جنيه لعام 2022، ووصل إلى 1.5 مليون جنيه خلال العام الجارى.

موسم الحج الحج السياحى حج الهاي كلاس حج الجمعيات الأهلية حج القرعة

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