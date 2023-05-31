الخطوات والرابط، بدء التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال بالجيزة غدا

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان رسمي احتواء على رسائل لأولياء الأمور قال فيه.

تسهيلًا على أولياء أمور الأطفال الراغبين فى التقديم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024.

بدء التسجيل إلكترونيا للراغبين في التقديم لمرحلة رياض الأطفال

وأوضح سلومة في البيان أنه سوف يتم بدء التسجيل إلكترونيا للراغبين فى التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 بدءا من غدا الخميس 1 يونيو وحتى الجمعة 30 يوينو 2023 يتم التسجيل إلكترونيا على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي هنا



طرق التسجيل إلكترونيا لرياض الاطفال بالجيزة

وأوضح سلومة في البيان أنه من المقرر أن يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقم من واقع شهادة الميلاد.

وطلب مدير الإدارة في البيان من أولياء الامورة ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل وذلك بكل دقة حتي يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول اكتوبر 2023 إلكترونيا بواسطة الموقع.

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وأوضح سلومة في البيان الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالجيزة والتي شملت تقديم أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر، مع بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ملف كامل الدمغات، 10 صور شخصية حديثة للطفل، إثبات محل السكن.



شروط التقدم لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الجيزة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه فور تقدم ولي أمر الطفل للصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات، على أن لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)، وللصف الأول الابتدائى لا يقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات)، وأنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وأشارت تعليم الجيزة إلى أنه خلال الفترة من 2023/7/1 إلى 2023/7/30 يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف (القبول أو عدم القبول ) المبدئي فى الطلبات المقدمة للالتحاق بها، مع ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكتروني لموقف (تسليم / عدم تسليم ) ولى الأمر ملف التقدم بالمدرسة، وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئيًا، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به.



موعد التقديم للمدارس الرسمية اللغات بالجيزة

كما أوضحت الوزارة أن المدارس الابتدائية (الرسمية لغات) خلال الفترة من 2023/7/1 وحتى 2023/7/30 تقوم بترحيل كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الإبتدائى بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، وذلك من خلال (الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى) الخاصة بها، وسوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانونية فى حالة عدم ترحيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدرسة.

وأشارت المديرية إلى أنه بالنسبة للمتقدمين للمدارس رياض الأطفال (الرسمى لغات) بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى المخصصة لأولياء الأمور، تقوم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بتسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال (الرسمى لغات) بكل مديرية عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة ( emis.gov.eg)، للقيام بالإجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس، على أن تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس، حتى يتثنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمى للوزارة.

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