الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

لطلاب الشهادة الإعدادية، خطوات التظلم على النتيجة بالجيزة

مديرية تعليم الجيزة،
مديرية تعليم الجيزة، فيتو

نتيجة الشهادة الاعدادية، تقدم فيتو لقرائها من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة، التي من المقرر إعلانها غدا بمدارس الجيزة بعدما قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من اعتمادها وإعلان أسماء الأوائل.

خطوات التقدم بتظلم على نتيجة الإعدادية 

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

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2- سداد الرسوم المقررة، وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

 

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية
 

وكان قد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى ٢٠٢2 / ٢٠٢3  (الدور الأول).
 

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالبا وطالبة. 

وبينت النتيجة رسوب ودور ثان لـ ٢٩٥٩٢ طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.

 

وأوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ (194897) طالبًا وطالبة، مقسما على (685) لجنة، كما يبلغ إجمالى طلاب الدمج (2482) طالبًا وطالبة.

 

 

أداء (194897) طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية امتحانات نصف العام الدراسي الثاني
 
 

 

وأوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ (194897) طالبًا وطالبة، مقسما على (685) لجنة، كما يبلغ إجمالى طلاب الدمج (2482) طالبًا وطالبة.

وأصدر مدير المديرية تعليماته ببذل أقصى جهد في امتحانات الشهادة الإعدادية والتنبيه على ضرورة المتابعات الميدانية وتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومواجهة أى مشكلات ووضع حلول فورية لها وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأية معوقات لتداركها سريعًا كانت من أبرز النقاط الهامة فى الاجتماع، مشددا على التعليمات الآتية:

-التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة والأجوبة وسرعة تسليم أوراق الإجابة فور انتهاء الامتحان إلى لجان النظام والمراقبة.

- التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره لتسهيل مهمتهم.

- عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقًا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

وأكد مدير المديرية تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، إلى جانب التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

وشدد مدير المديرية على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، مشددا على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، وشدد  علي الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.

 

حقيقة تغيير جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب التوقيت الصيفي
 
 

 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في المواعيد المقررة، وفقًا للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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