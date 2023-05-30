قرارات عامر حسين تتسبب في صدام جديد بين بيريرا واتحاد الكرة

مجلس الجبلاية، شهدت الساعات الماضية صداما جديدا بين البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، ومجلس إدارة اتحاد الكرة، بسبب العقوبات الهزيلة التي أصدرتها إدارة المسابقات برئاسة عضو المجلس عامر حسين، بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة فيوتشر أمام إنبي في دور ال16 ببطولة كاس مصر.

وعلمت فيتو، أن فيتوري بيريرا غضب بشدة عندما علم من أعضاء لجنة الحكام عن العقوبات الهزيلة التي اتخذتها إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، في حق عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، رغم تعديه لفظيا وسخريته من نادر قمر الدولة حكم مباراة فيوتشر أمام إنبي، وكذلك العقوبة الصادرة في حق محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي.

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بيريرا أبلغ مجلس الجبلاية أنه يشعر بمجاملة بعض الأندية في مسابقة الدوري على حساب هيبة وكرامة الحكام، وهو أمر لن يقبل به، لأنه مسئول عن حماية الحكام.

عامر حسين عضو اتحاد الكرة، فيتو

حماية الحكام مهمة اتحاد الكرة

وأكد فيتور بيريرا في جلسة جمعته مع رئيس وبعض أعضاء مجلس الجبلاية، أن العقوبات التي أصدرتها إدارة المسابقات ضد مديري الكرة في فيوتشر وإنبي هزيلة، وتهدر هيبة الحكام وتجعلهم أكثر عرضة للتطاول والإعتداء خلال المباريات، خاصة أن اللائحة تقضي بإيقاف السقا ومحمد إسماعيل بالإيقاف مدة لا تقل عن 6 مباريات في حال الإعتداء على طاقم الحكام لفظيا.

وشدد فيتور بيريرا خلال جلسته مع أعضاء مجلس الجبلاية، أن حماية قضاة الملاعب هو دور اتحاد الكرة ورئيس إدارة المسابقات عامر حسين، وفي حال التهاون في حق الحكام وعدم تطبيق اللوائح بكل حزم، فإن أحوال التحكيم المصري لن تنصلح أبدا، ومستوى الحكام سيظل في تراجع.

مستحقات الحكام

وطالب فيتور بيريرا مجلس الجبلاية بسرعة صرف مستحقات المتأخرة للحكام في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن الحكام من تلبية متطلبات حياتهم وإحتياجاتهم اليومية، وإلا فإنهم لن يستطيعوا التركيز بشكل كامل أثناء إدارة المباريات، وستكون هناك المزيد من الأخطاء والأزمات التحكيمية لاسيما أن مسابقة الدوري الممتاز تدخل في مرحلة الحسم.

عقوبات مباراة فيوتشر وإنبي

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة أول أمس الإثنين، التي يشرف عليها عامر حسين، قراراتها بشأن الأزمة التي نشبت في مباراة إنبى وفيوتشر في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر والتي أقيمت الأحد الماضي، بسبب تعطل شاشة الفار الخاصة بحكم الساحة.

إيقاف عبد الظاهر السقا

وجاءت القرارات كالتالي:

- إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم والإدلاء بتصريحات بعد المباراة.

-إيقاف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه للطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة.

-توقيع غرامة مالية على ناديي فيوتشر وإنبى، قيمتها 25 ألف جنيه على كل منهما لاعتراض الجهاز الفنى والإداري واللاعبين على الحكم بصورة جماعية.

إنبي يطيح بفيوتشر من كأس مصر

فاز فريق إنبي على فيوتشر في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في أولى مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر، في مباراة امتدت إلى ركلات الترجيح، كواحدة من أطول مباريات الكرة المصرية، حيث أضاف حكم المباراة 25 دقيقة كوقت بدل ضائع بعد نهاية الوقت الأصلي ومن ثم لجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

أزمة مباراة فيوتشر وإنبي

وحدثت أزمة في مباراة فيوتشر وإنبي بسبب تعطل شاشة الفار الخاصة بحكم الساحة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت

واحتسب الحكم نادر قمر الدولة هدفا لفيوتشر، ولكن الفار استدعى الحكم لاشتباه أن الكرة لمست حكم الساحة قبل أن تسكن شباك إنبي.

وذهب الحكم نادر قمر الدولة إلى الفار ليتفاجأ بأن الشاشة معطلة، ليتم إصلاح الشاشة بعد حوالي 15 دقيقة، ويقوم الحكم بالعودة للفار واحتساب الهدف، ليقرر فريق إنبي الانسحاب من المباراة ثم العودة مرة أخري بعد 5 دقائق من قرار الانسحاب.

وتعادل فريق إنبي مع نظيره فيوتشر بنتيجة 0/0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في أول لقاء بالدور ثمن النهائي"دور الـ16" من بطولة كأس مصر للموسم الجاري.