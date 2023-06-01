مقابر السيدة عائشة تودع الخليفة (صور)

تستمر أجهزة محافظة القاهرة في إزالة بيوت منطقة عرب اليسار بحي الخليفة تزامنًا مع إزالة مقابر السيدة عائشة وذلك في إطار إزالة التعارضات لاستكمال المحاور والطرق بصلاح سالم.

وتقوم محافظة القاهرة بهدم بعض المقابر لاستكمال خطط التطوير التي تشهدها العاصمة في المحاور والطرق.

وقبل هدم المقابر تقوم محافظة القاهرة بإخطار أصحابها من أجل نقل رفات ذويهم، وتكشف "فيتو" إجراءات نقل رفات الجثامين من المقابر حال هدمها، حيث أكد وليد يوسف مدير إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، أن حال هدم مقبرة يتم توفير البديل بمعرفة المحافظة، أما نقل رفات الجثامين فتتم بمعرفة ذويهم.

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هدم المقابر

وقال مدير إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إنه يتم إخطار الأهالي قبل هدم المقبرة بفترة كافية حتى يتسنى لهم نقل ذويهم، حيث يتم إخطارهم قبل عملية الهدم بستة شهور.

وأشار مدير إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، أنه عقب عملية نقل الرفات والتأكد من خلو المقابر تتم عمليات الهدم بعد مرور أسبوع من نقل الرفات.

وللحصول على مقابر بديلة من التي يتم هدمها يتم تقديم هذه المستندات لإدارة الجبانات بالمحافظة:

1-إعلان وراثة باسم المنتفع الأصلي الموجود بالترخيص أو كشوف الحصر

2- صورة البطاقة الشخصية

3- قيد عائلي باسم المنتفع الأصلي الموجود بالترخيص أو كشوف الحصر

4-شهادة ميلاد بالتسلسل

5-تفويض من جميع المنتفعين بالتسلسل بالتوقيع والبصمة مع إرفاق صور بطاقات الورثة والموقعين

عرب اليسار

وكانت قد تفقدت أمس الأربعاء المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية معدلات أعمال الإزالات بمنطقة عرب يسار بنطاق حي الخليفة في إطار المتابعة الدورية والجولات الميدانية المستمرة استكمالًا لجهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة المشروعات القومية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال مواصلة الجهود لتطوير ورفع كفاءة المناطق التاريخية والأثرية وبالمناطق المحيطة بها والارتقاء بالمظهر الحضاري بشوارع العاصمة.

وحرصت المهندسة جيهان عبد المنعم على متابعة أعمال الإزالات التي تتم بمنطقة عرب اليسار حيث تم الانتهاء من أعمال الإزالات بالمرحلة الأولى تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين. حيث تم هدم حوالي ١١٠ عقارات لتبدأ أعمال المرحلة الثانية بالمنطقة بعد صرف التعويضات.

وخلال جولتها توقفت للتحدث مع أهالي المنطقة حيث عبر الأهالي عن سعادتهم من خلال تسهيل كافة الإجراءات وصرف التعويضات لبدء أعمال المرحلة الثانية وتقديم خدمات التطوير المقدمة لهم بصورة مستمرة والتي تساهم في الارتقاء بشتى مرافق القطاعات مؤكدة سيادتها على العمل على قدم وساق للبدء ونهو الأعمال طبقًا للجدول الزمني المعد لذلك والتي تسهم في تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل من خلال الحرص على بعث رسالة طمأنة لهم لتذليل كافة العقبات والتحديات وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للعقارات ذات الخطورة الداهمة وللآيلة للسقوط.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الأجهزة التنفيذية بنطاق حي الخليفة بالتعاون الدائم مع الأهالي لتلبية كافة طلباتهم والنظر المستمر إلى كافة الشكاوى المقدمة مؤكدة الحرص الدائم للجولات المستمرة بموقع الأعمال لتذليل العقبات وعقد اللقاءات والمقابلات بصورة مستمرة مع الأهالي.