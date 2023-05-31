أحمد الفيشاوي يؤدي مناسك العمرة عن والده الراحل (فيديو)

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" مقطع فيديو من أدائه العمرة لوالده الراحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.

أحمد الفيشاوي بالوشم في العمرة

وأثار ظهور أحمد الفيشاوي بالوشم أثناء أداء مناسك العمرة، جدلا واسعا، حيث اعتبرها البعض صورة غير لائقة.

وظهر الفيشاوي وهو يرتدي ملابس الإحرام ويطوف حول الكعبة المشرفة، وتأثر الفيشاوي أثناء تواجده بالحرم، ودعا لـ والده الراحل فاروق الفيشاوي، كما قرأ له سورة الفاتحة.

وعلق أحمد الفيشاوي على الفيديو، قائلًا: "معتمرًا لأبي المرحوم الأستاذ الفنان الكبير فاروق الفيشاوي يا رب تقبلها مني وتوصل له".

فيلم رهبة

وفي سياق آخر، يعرض للفنان أحمد الفيشاوي خلال الفترة الحالية في السينمات فيلم “رهبة” والذي طرح في دور العرض مؤخرا.

وتدور قصة فيلم"رهبة" في إطار شعبي ويجسد “الفيشاوي” شخصية شاب يدعى “سيد” يخاف منه أهالي منطقته ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل، ويُشارك فى بطولته بجانب الفيشاوي عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ ونسرين أمين وبيومي فؤاد وثراء جبيل ومحمود البيزاوي وغيرهم من النجوم والفيلم سيناريو وحوار محمد علام ومن إخراج رضا عبد الخالق.