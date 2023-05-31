في اليوم العالمي، هيئة الدواء تحذر من التدخين: يقلل فعالية الأدوية

تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم 31 مايو اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ للتوعية بمخاطر التدخين.

تأثير التدخين على تناول الأدوية

وحذرت هيئة الدواء المصرية من التدخين مشيرة إلى أنه من عوامل الخطر التي يمكن أن تسبب أعراض جانبية أو قلة فعالية للدواء.



وأكدت هيئة الدواء المصرية أن التدخين يحفز الجسم على إفراز بعض الإنزيمات في الكبد، والتي تسبب تكسير الدواء داخل الجسم بشكل كبير، مما يترتب عليه تقليل فعالية الدواء.



ونصحت بضرورة الامتناع عن التدخين.

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كان قد كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن عدد المدخنين في مصر بلغ 18 مليون مدخن، يستهلكون 80 مليار سيجارة سنويًا، منهم 70 ألف طفل مدخن تحت سن العاشرة.

أخطار التدخين في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

وعن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، حذر الدكتور جمال شعبان يؤدي إلى تلف جدران الشرايين، ويحفز تصلب الشرايين ما يؤدي إلى حدوث انسداد في الشرايين، ويخفض نسبة الأوكسجين في الدم، وتلف الرئتين والإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، كما يؤدي إلى السرطان.



وأكد جمال شعبان أن ضحايا التدخين، وخاصة تدين سيجارة أكثر من ضحايا القنبلة الذرية، مؤكدًا أن ٧ ملايين وفاة سنويا تكون من ضحايا السجائر، مشيرًا إلى أن كل أنواع التدخين قاتلة، سواء سجائر أو شيشة أو سجائر الكترونية، وصغار المدخنين ليسوا بعيدين عن الأزمات القلبية.

وقال الدكتور جمال شعبان حقائق عن التدخين في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين: "التدخين حقائق وأخطار وأرقام.. النهارده ٣٠ مايو اليوم العالمي لمكافحة التدخين، يوجد مليار مدخن على مستوى العالم، السيجارة أسوأ اختراع في العصر الحديث".

ضحايا السيجارة أكثر من ضحايا القنبلة الذرية

وعن ضحايا التدخين أوضح الدكتور جمال شعبان "ضحايا السيجارة أكثر من ضحايا القنبلة الذرية، ٧ ملايين وفاة سنويا من ضحايا السجائر، منهم ٩٠٠ ألف من تدخين سلبي لم يمسكوا سيجارة بيدهم مرة واحدة.



وعن عدد المدخنين في مصر قال الدكتور جمال شعبان: "في مصر: ١٨ مليون مدخن، ٨٠ مليار سيجارة سنويا و٥٠ ألف طن معسل، ٧٠ ألف طفل مدخن تحت سن العاشرة، نصف مليون طفل مدخن تحت سن الـ ١٥ سنة".

وحدد جمال شعبان المدة التي يحتاجها المدخن لتطهير جسده في حالة الامتناع عن التدخين، فقال: "يحتاج المدخن ١٥ عاما بعد آخر سيجارة حتى يتطهر الجسم تماما من آثار التبغ لكن بعض الآثار الإيجابية تظهر فورا بعد الإقلاع عن التدخين".



أما آثار التبغ الضارة على القلب والشرايين فكشفها الدكتور جمال شعبان: "يؤدي إلى تلف جدران الشرايين ويحفز تصلب الشرايين ما يؤدي إلى حدوث انسداد في الشرايين. يخفض نسبة الأوكسجين في الدم ما يضطر القلب لبذل جُهد مضاعف من أجل تزويد الجسم بالأكسجين الذي يحتاجه."

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