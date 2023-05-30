18 مليون مدخن في مصر، جمال شعبان يحذر من خطورة أمراض التدخين

اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن عدد المدخنين في مصر بلغ 18 مليون مدخن، يستهلكون 80 مليار سيجارة سنويًا، منهم 70 ألف طفل مدخن تحت سن العاشرة.

أخطار التدخين في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

وعن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، حذر الدكتور جمال شعبان يؤدي إلى تلف جدران الشرايين، ويحفز تصلب الشرايين ما يؤدي إلى حدوث انسداد في الشرايين، ويخفض نسبة الأوكسجين في الدم، وتلف الرئتين والإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، كما يؤدي إلى السرطان.

وأكد جمال شعبان أن ضحايا التدخين، وخاصة تدين سيجارة أكثر من ضحايا القنبلة الذرية، مؤكدًا أن ٧ ملايين وفاة سنويا تكون من ضحايا السجائر، مشيرًا إلى أن كل أنواع التدخين قاتلة، سواء سجاير أو شيشة أو سجائر الكترونية، وصغار المدخنين ليسوا بعيدين عن الأزمات القلبية.

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70 ألف طفل مدخن في مصر، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان حقائق عن التدخين في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين: "التدخين حقائق وأخطار وأرقام.. النهارده ٣٠ مايو اليوم العالمي لمكافحة التدخين، يوجد مليار مدخن علي مستوي العالم، السيجارة أسوأ اختراع في العصر الحديث"

ضحايا السيجارة أكثر من ضحايا القنبلة الذرية

وعن ضحايا التدخين أوضح الدكتور جمال شعبان "ضحايا السيجارة أكثر من ضحايا القنبلة الذرية، ٧ ملايين وفاة سنويا من ضحايا السجاير، منهم ٩٠٠ ألف من تدخين سلبي لم يمسكوا سيجارة بيدهم مرة واحدة (second hand smokers)

وعن عدد المدخنين في مصر قال الدكتور جمال شعبان: "في مصر: ١٨ مليون مدخن، ٨٠ مليار سيجارة سنويا و٥٠ ألف طن معسل، ٧٠ ألف طفل مدخن تحت سن العاشرة، نصف مليون طفل مدخن تحت سن ال ١٥ سنة"

التدخين يؤدي لأمراض خطيرة، فيتو



وعن الأزمات التي يسببها التدخين قال جمال شعبان: "كل التدخين قاتل سواء سجاير أو شيشة أو سجاير الالكترونية، سيجارة واحدة تساوي ١٠ سجاير ما تفاصلوش حتي نفثة واحدة من السجاير تتسبب في تفاقم الأزمة قلبية صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية"

المدخن يحتاج 15 عامًا لتطهير جسده من التدخين

وحدد جمال شعبان المدة التي يحتاجها المدخن لتطهير جسده في حالة الإمتناع عن التدخين، فقال: "يحتاج المدخن ١٥ عاما بعد آخر سيجارة حتي يتطهر الجسم تماما من آثار التبغ لكن بعض الآثار الإيجابية تظهر فورا بعد الإقلاع عن التدخين"

أما آثار التبغ الضارة علي القلب والشرايين فكشفها الدكتور جمال شعبان: "يؤدي الي تلف جدران الشرايين ويحفز تصلب الشرايين ما يؤدي إلى حدوث انسداد في الشرايين. يخفض نسبة الأوكسجين في الدم ما يضطر القلب لبذل جُهد مضاعف من أجل تزويد الجسم بالأكسجين الذي يحتاجه."

وقال الدكتور علي جمعة عن أضرار التدخين: "يخفض معدل تدفق الدم إلى أعضاء الجسم ما يُؤدي إلى حدوث تصلّب في الأوعية الدموية وضعف في قدرتها على الانقباض والانبساط. يرفع مستوى ضغط الدم ومعدل نبض القلب."

اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، فيتو



وأضاف الدكتور جمال شعبان عن أضرار التدخين: "يزيد من لزوجة الدم ومستوى الكوليسترول، ما يزيد من احتمال تشكل الجلطات التي قد تؤدي إلى حدوث السكتات أو الازمات القلبية."

كما كشف جمال شعبان عن مضاعفات وأضرار أخري للتدخين فقال: "التدخين يؤدي إلى ترهل الجلد والشيخوخة المبكرة، التدخين يؤدي إلى الضعف الجنسي وتراجع الانتصاب، التدخين يتلف الرئتين بالانسداد الرئوي المزمن التدخين يؤدي إلي السرطانات، لا تدخن ولا تجالس مدخنا"

الصحة العالمية تطالب بزراعة الغذاء بدلًا من التبغ

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية طالبت بزراعة الغذاء بدلًا من زراعة التبغ، وذلك في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، مؤكدة أن زراعة التبغ تضر بصحتنا وصحة المزارعين وصحة الكوكب، حيث تسعى دوائر صناعة التبغ إلى عرقلة محاولات استبدال زراعة التبغ، ما يفاقم أزمة الغذاء العالمية.

وتشجع حملة منظمة الصحة العالمية الحكومات على إنهاء الإعانات الممنوحة لزراعة التبغ واستخدام الوفورات لدعم المزارعين في الانتقال إلى محاصيل أكثر استدامة تحسن الأمن الغذائي والتغذية.



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