إثيوبي يتمكن من الهرب من الأمن الكويتي داخل المطار

أعلن رجال الأمن الكويتي اليوم الأربعاء التحري عن إثيوبي وصل إلى مطار الكويت وتبين أنه ممنوع من دخول البلاد، وتمكن من الهروب من فندق المطار أثناء فترة انتظار الرحلة التي كان من المقرر أن يعود على متنها.



إثيوبي ممنوع من الدخول إلى الكويت

وقالت المصادر لصحيفة الرأي الكويتية إن الوافد الإثيوبي وفور وصوله إلى البلاد على متن إحدى الطائرات وتوجه إلى كاونتر الجوازات واستخدام البصمة، تم اكتشاف أنه كان مبعدًا عن البلاد في وقت سابق وممنوع من الدخول، الأمر الذي استدعى إحالته إلى مباحث المطار الذين أحالوه بدورهم الى فندق المطار استعدادا لترحيله على متن إحدى الرحلات.

-إعلانات-

وأفادت أن الوافد أثناء مكوثه في فندق المطار، قام مغافلة رجال الأمن وتوجه إلى ساحة المطار وتسلق شبك المطار ودخل البلاد، مشيرة إلى استنفار أمني كامل والتنسيق مع المباحث والأمن العام والنجدة للبحث عنه الهارب لضبطه وإحالته للجهات المختصة.

وأشارت إلى التحقيق والاستعانة بالكاميرات في المطار للتعرف على الثغرات الأمنية التي استغلها الوافد الهارب ومعرفة اوجه القصور لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

حبس مواطن مصري 20 عاما في الكويت

وفي سياق آخر قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأربعاء، بحبس مواطن مصري لمدة 20 عاما مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليون دينار، وذلك بعد اتهامه في قضايا غسل أموال واختلاس مبالغ كبيرة من جمعية المعلمين الكويتية، حسبما أفادت جريدة القبس الكويتية.





رواتب غير مستحقة

وأضافت الصحيفة الكويتية، أن المتهم قام بزيادة راتبه عدة مرات مع إضافة رواتب غير مستحقة، كما استخدم صلاحياته بإصدار شيكات لأشخاص آخرين.

وأوضحت الصحيفة، أن المتهم شخص وافد من مصر يعمل بوظيفة المدير المالي لجمعية المعلمين في الكويت، وقام باختلاسات مالية مستغلا اختصاصه الوظيفي بمسؤوليته عن إعداد كشوف الرواتب، كما وعمل على زيادة راتبه لفترات طويلة بدءا من عام 2018.



خذ الأموال من حساب الجمعية

وتابعا: "كما أصدار المتهم خمسة شيكات، مستغلا صفته الوظيفية وأخذ الأموال من حساب الجمعية، وساعده في ذلك عدم وجود قيوم داخلية لها بالجمعية تبرر إصدارها لصالح المتهم".



رصيد أموال الجمعية المودعة

وأشار القبس إلى أنه حينما استقر في يقين المحكمة وما جاء بشكوى رئيس جمعية المعلمين للنائب العام، من أنه بتاريخ 5/10/2021 قام مجلس إدارة الجمعية المنتخب حديثا، والتي تعد وفقا لقرار إشهارها جمعية نفع عام بمخاطبة أحد البنوك لتزويده ببيان رصيد أموال الجمعية المودعة في حسابها لديه، وعليه ورد التقرير بأن رصيد الجمعية يخالفه ميزانيتها، لافتا إلى أن هذا الأمر الذي دفع الجمعية إلى البحث عن السبب في هذا الاختلاف، وتم تشكيل لجنة تحقيق داخلية، واتضح تورط المتهم في الاختلاسات والتلاعب وأحيل إلى القضاء.

