إيرادات فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي أمس السبت

عاد الفنان أحمد الفيشاوي للجمهور من جديد بفيلمه الجديد “رهبة” والذي انطلق عرضه في السينمات منذ أيام قليلة ليجدد نشاطه الفني.

وحقق فيلم رهبة للفنان أحمد الفيشاوي إيرادات أكثر من 126 ألف جنيه في صالات العرض أمس السبت.

وكان احتفل نجوم فيلم رهبة يوم الإثنين الماضي بالعرض الخاص للعمل داخل سينمات أحد المولات الكبرى في أكتوبر.

وحرص على الحضور أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، وأحمد رمزي، وسما إبراهيم وغيرهم.

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فيلم رهبة

وتدور قصة فيلم"رهبة" في إطار شعبي ويجسد “الفيشاوي” شخصية شاب يدعى “سيد” يخاف منه أهالي منطقته ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل، ويُشارك فى بطولته بجانب الفيشاوي عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ ونسرين أمين وبيومي فؤاد وثراء جبيل ومحمود البيزاوي وغيرهم من النجوم والفيلم سيناريو وحوار محمد علام ومن إخراج رضا عبد الخالق.

وكان تحدث الفنان الشاب أحمد رمزي عن تفاصيل مشاركته في بطولة فيلم رهبة مع الفنان أحمد الفيشاوي الذي احتفل بالعرض الخاص للعمل أمس الإثنين في أحدٍ المولات الكبري.

تفاصيل مشاركة الفنانأحمد رمزي في فيلم رهبة

وقال"رمزي" في لقاء خاص لفيتو على هامش العرض الخاص لفيلم رهبة:" اشتغلنا على الدور كويس جدا مع المخرج رضا عبد الرازق وبعدها كان فيه بروفات مكثفة، والأجواء في الكواليس كانت ممتعة والروح بين طاقم العمل حلوة وكلنا كنا عايزين نظهر بأفضل صورة ويارب الفيلم يعجب الناس كلها.

الفنان أحمد الفيشاوي

وعلى جانب آخر، قدم أحمد الفيشاوي مؤخرًا فيلم “الدعوة عامة” وعرض فى عدة سينمات مصرية وعربية.

وتدور أحداث فيلم الدعوة عامة في إطار كوميدي، حيث تنقلب أحوال شاب يلعب دوره الفنان محمد عبد الرحمن، بسبب دعوة والدته وهي الفنانة سوسن بدر؛ لأنه لا يساعدها في أي شيء، ولا يُدرجها ضمن حساباته اليومية، رغم أنهما يعيشان سويًا، ويقابل في طريقه الفنان أحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد، ويقعان جميعهم في فخ.

وشارك بفيلم الدعوة عامة، الفنان أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد ومحمد عبد الرحمن الشهير، والراقصة دينا، والفيلم من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وتحت قيادة المخرج وائل فرج.