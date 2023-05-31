بعد صورة أحمد الفيشاوي.. ما حكم الشرع في أداء العمرة بالوشم

عاد النجم أحمد الفيشاوي لإثارة الجدل من جديد عبر مواقع مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أدائه مناسك العمرة وهو على جسده العديد من الوشوم.

وظهر أحمد الفيشاوي في صورة مع منتج فيلم “رهبة” الذي يلعب بطولته الفيشاوي، خلال أداء مناسك العمرة قبل الاحتفال بعرض فيلمه في السعودية، وهي الصورة التي أثارت الجدل بسبب ظهور الفيشاوي الصغير بأكثر من وشم.

وعلق البعض أنه لا يجوز أداء العمرة مع وجود كل هذه الـ "وشوم" على جسد أحمد الفيشاوي، مؤكدين أنه كان يجب عليه إزالتها أولا.

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حكم أداء العمرة بالوشم

وبالعودة إلى الشرع فكان الدكتور أحمد ممدوح - أمين الفتوى ومدير الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية - تلقى سؤالًا سابقا من شخص يقول: "ما حكم الشرع فيمن يرد أن يعتمر وعلى جسده وشم ولو أراد إزالته فسوف يشوه مكانه؟

فأجاب ممدوح، عبر إحدى حلقات البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، قائلًا: إن الوشم الذى يختلط فيه الدم بالاصباغ فهو حرام شرعًا، ولأن إزالته تسبب تشوهًا كما قال السائل فقد أجاز بعض العلماء التوبة من فعل هذا الأمر فهي تكفي ولا شيء عليه بإذن الله.

وقال إنه لا علاقة برسم الوشم وأداء فريضة الحج أو العمرة، فأداؤك للحج أو للعمرة وعلى جسدك وشم؛ صحيح، ولكن لو كان هناك طريقة لإزالة الوشم دون ألم أو تشويه للبدن؛ فافعل، واستغفر الله، واسأله أن يعفو عنك.

هل يجوز أداء العمرة بالوشم

ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنه لا علاقة برسم الوشم وأداء فريضة الحج أو العمرة، فأداءك للحج أو للعمرة وعلى جسدك وشم؛ صحيح، ولكن لو كان هناك طريقة لإزالة الوشم دون ألم أو تشويه للبدن؛ فافعل، واستغفر الله، واسأله أن يعفو عنك.

وتابع أمين الفتوى، في رده على السؤال، قائلا:"أريد أن أفهم، ما الغرض من رسم الوشم وأشكال وخرائط على الجسد والتفاخر بها؟، فالمرأة أحيانًا ترسم بعض الحناء أو الأشياء التى تكون تحت الجلد التى لا تخرج دمًا، لزوجها، أما ما يفعله الشباب هذا؛ فهى موضة باطلة وتقليد أعمى"

حكم الشرع في رسم الوشم والتاتو

ومن جانبه قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن "التاتو" هو الوشم، والوشم له طريقة قديمة فى عمله، فقديما كان يثقب الجلد حتى يصل للدم؛ فيخرج الدم إلى الخارج ويدخل مادة "التوتيا" قابلة للتلون، منها ما هو أزرق وأحمر وبرتقالي وبني ويملأ بها الثقب، وتتشرب الأنسجة الخارجية من الثقب مادة "التوتيا".

وأضاف "جمعة"، في فتوى سابقة له، أن رسم هذا الوشم محرم؛ لأن الدم الخارج نجس، وبالتالي فهو ينجس نفسه، ومع تطور العلم بدأوا يثقبون الجزء الأول من الجلد حتى لا يخرج الدم، ويستخدمون الأصباغ المختلفة غير "التوتيا"، منوها بأن الخلاصة "إذا كان هناك ثقب يخرج الدم؛ فهو حرام، لأن تلطيخ الإنسان نفسه بالنجاسة عن اختيار وليس بإكراه".

وأوضح، أنه إذا كان التاتو أو الوشم لا يخرج الدم فلا يكون حراما، وكذلك هناك نوع من التاتو الشكلي، وهو الرسم بالحنة على اليد، فهذا لا حرج فيه لأنه يزال بالمياه وما إلى ذلك.

وأشار إلى أن الشباب يقلدون الغرب فى رسم الوشم ليس أكثر من ذلك رغم أنه ليس من ثقافتنا ولا من ثقافة الغرب الأساسية، مناشدا الشباب أن يبتعدوا عن استيراد هذه الثقافات لأن فيها غباوة فى نقلها.