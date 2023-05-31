الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة 2023 بالقليوبية

قوافل مجانية تعليمية
قوافل مجانية تعليمية بالقليوبية، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انطلاق فعاليات القوافل التعليمية المجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة 2023، بمدارس ومراكز الشباب بالمحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومنها "التعليم الجيد" لرفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب،

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 وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.


وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن القوافل التعليمية تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية مجانية وتدريب الطلاب على أجواء الامتحانات من خلال تدريبهم على مجموعة من الاختبارات التي تم إعدادها بمعرفة نخبة من أفضل معلمى الوزارة.

وناشدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جميع الطلبة والطالبات الإستفادة من هذا المشروع القومي للقوافل التعليمية المجانية، وما تفرزه من جو علمى أكاديمي راق، وبيئة تعليمية مناسبة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى وتحقيق نتائج متميزة بالامتحانات وظهور المحافظة بالمظهر اللائق والمشرف.

 

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