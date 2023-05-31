محمود لالا.. رجل القليوبية الخارق يسحب طائرة وزنها 14 طنًا بأسنانه

استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم، بمقر ديوان مديرية الشباب والرياضة البطل الخارق محمود عبد الحميد الملقب بالرجل الحديدي، حيث استطاع سحب طائرة وزنها 14 طنًا بأسنانه، محطمًا الرقم القياسي السابق، ويستعد لتسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وخلال اللقاء أعرب الصبروط عن سعادته بوجود النماذج الخارقة للعادة وللطبيع’، مشيرا إلى أن التكريم يأتى وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتسليط الضوء على النماذج المشرفة وتذليل كافة المعوقات ودعمهم لتمثيل مصر فى المحافل الدولية.

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يذكر أن محمود عبد الحميد الشهير بـ"لالا" سحب الطائرة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء طيار محمد منار وزير الطيران المدني، بمطار القاهرة الدولى ضمن الاستعراض الخاص بالمحاولة الأولية لشد طائرة ركاب من طراز " سسنا " تابعة لإحدى شركات وزارة الطيران المدنى، بـ"أسنانه" من أجل دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



واستطاع محمود عبد الحميد الشهير بـ"محمود لالا" سحب الطائرة التى تزن 14 طنا و175 كيلوجراما وتحريكها بعد توصيلها بحبل ووضع "الرباط" بين فكيه وسحب الطائرة لمسافة حوالي 6.20 متر تقريبًا، وذلك تمهيدا لمخاطبة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل اسم صاحب أقوى فك وكسر الرقم القياسي السابق.

وعقب نجاح المحاولة أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بنجاح البطل المصري محمود عبد الحميد في المحاولة الأولية لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، في إنجاز يضاف لسجل الإنجازات المصرية في الرياضة.

وخلال لقائه بوكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية تقدم البطل محمود عبد الحميد بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، لجهودهما الكبيرة ومساعدته من خلال توفير وتجهيز كافة الإجراءات والاستعدادات التي تم تنفيذها لتسجيل الرقم القياسي بموسوعة جينيس، معربًا عن سعادته أيضا بتكريمه من محافظته ومن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وأشار محمود عبد الحميد إلى أنه اكتشف قدرته الخارقة عن طريق الصدفة حين تعرض لحادث سيارة ولم يحدث له اى اعراض أو إصابات، وأكثر من موقف مشابه، الأمر الذى جعله يعرض نفسه على مختصين وأطباء وإجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبيه التى أكدت تميزه بقوة اصليه استثنائية.

واشتهر محمود عبدالحميد يأكل الزجاج واللحوم الغير مطهية وشد ودفع السيارات الثقيله وحاملات السيارات.

يذكر أن البطل الخارق محمود عبدالحميد يستعد للمشاركة فى تمثيل مصر على مستوى العالم فى شد حاملات واربع اتوبيسات كما يستعد للسفر لدولة الإمارات للمشاركة فى مسابقات تحطيم الرقم القياسي.