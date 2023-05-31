تعرف على مواعيد اختبارات الناشئين بنادي فاركو 2023

اختبارات الناشئين 2023، أعلن نادي فاركو أحد أندية الدوري الممتاز مواعيد اختبارات الناشئين 2023 من موليد 2009 حتى 2015.



مواعيد اختبارات الناشئين بنادي فاركو 2023

وجاءت مواعيد اختبارات فاركو من مواليد 2009 حتى 2015 بملعب المدينة الجامعية بسموحة من السبت 10 يونيو حتى الثلاثاء 13 يونيو (من الساعة 11 ص حتى 2 م).



فيما جاءت مواعيد اختبارات فاركو من مواليد 2009 حتى 2015 على ملعب أفريكانو ببرج العرب

كالتالي



الأربعاء 14 يونيو (من الساعة 11 ص حتى 3 م)

الخميس 15 يونيو (من الساعة 11 ص حتى 3 م)

الجمعة 16 يونيو (من الساعة10 ص حتى 1 م)

السبت 17 يونيو (من الساعة 11 ص حتى 3 م)

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وتعد استمارة اختبارات الإسماعيلي هي الأعلى سعرا حتى الآن لاستقبال اللاعبين المتقدمين لاختبارات الناشئين 2023.

أسعار استمارة اختبارات الناشئين بالأندية 2023

ويتصدر الإسماعيلي الأغلى بأسعار استمارات اختبارات الناشئين 2023، بواقع 150 متقدما ويليه المقاولون وطلائع الجيش والاتحاد السكندري وإنبي في المرتبة الثانية بـ 100 جنيه للمتقدم، فيما تقام اختبارات الناشئين مجانا بثلاث أندية وهم وأدى دجلة وزد والمريخ البورسعيدي.

وترصد السطور التالية، أسعار استمارات اختبارات الناشئين بالأندية 2023 للاندية التي أعلنت بشكل رسمي انطلاق الاختبارات استعدادا للموسم الجديد.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بالمقاولون 2023

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي المقاولون العرب مبلغ 100 جنيه للمتقدم.



سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي إنبي 2023

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي إنبي مبلغ 100 جنيه للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي طلائع الجيش 2023

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي طلائع الجيش مبلغ 100 جنيه للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي المصري البورسعيدي

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي المصري البورسعيدي مبلغ 50 جنيها للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي غزل المحلة

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي غزل المحلة مبلغ 50 جنيها للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي الإنتاج الحربي

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي الإنتاج الحربي مبلغ 50 جنيها للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي الاتحاد السكندري

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي الاتحاد السكندري مبلغ 100 جنيه للمتقدم.



وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي بتروجت مبلغ 50 جنيها للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي الرجاء المطروحي

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي الرجاء المطروحي مبلغ 50 جنيها للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي القناة

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي القناة مبلغ 50 جنيها للمتقدم.

موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية

ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.

الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3

اختبارات الناشئين 2023، وتقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015.



شروط التقدم لاختبارات الناشئين 2023



وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2015 وأكبر سن مواليد 2003.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.

5- تقديم صورة شخصية وصورة شهادة الميلاد في عدد من الأندية



مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية

اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.