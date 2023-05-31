اختبارات الناشئين، المقاولون يستقبل المتقدمين الجدد لليوم الخامس ( صور)

اختبارات الناشئين، يواصل نادي المقاولون العرب، استقبال المتقدمين لاختبارات الناشئين 2023 بملاعب النادي بالجبل الأخضر في حضور يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين.

وتقام اختبارات نادي المقاولون العرب، على فترتين بواقع فترة للمتقدمين الجدد وفترة للتصفيات من اختبارات الناشئين السابقة لتصعيد اللاعب المميز للتصفيات تمهيدا لاختيار العناصر المميزة.

ويحصل كل متقدم على فرصته كاملة لمدة 25 دقيقة في الملعب للاختبار أمام اللجان علاوة على منح المميزين أكثر من فرصة تمهيدا لاختيار العناصر المميزة لانضمامهم لنادي المقاولون.

-إعلانات-

موعد اختبارات نادي المقاولون العرب 2023

وانطلقت اختبارات الناشئين بنادي المقاولون 2023 السبت 27 مايو الجاري بملاعب النادي بالجبل الأخضر.

وتقام اختبارات الناشئين 2023 أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمواليد 2010/2011/2012/2013/2014/ 2015.

كما تقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع مواليد /2009 2003/2005/2006/2007/2008.

وتبدأ اختبارات الناشئين فى تمام الساعة الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادى بمدينة نصر بالقاهرة.

موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية

ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.



الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3

اختبارات الناشئين 2023، ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014.

شروط التقدم لاختبارات الناشئين

وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2015 وأكبر سن مواليد 2003.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.



مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية

اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.



متى يتم الالتحاق بفريق النادي من الاختبارات؟

ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.