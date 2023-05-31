اختبارات ناشئي النادي المصري تتواصل لليوم الخامس على التوالي (صور)

اختبارات ناشئين النادي المصري، تواصلت لليوم الخامس على التوالي اختبارات ناشئي النادي المصري حيث أقيمت من التاسعة صباحًا الاختبارات الخاصة بالمرحلة الأولي على ملعب سيد متولي.

وكانت اختبارات ناشئين النادي المصري قد انطلقت يوم السبت الماضي وسط إقبال كثيف من المتقدمين لها، تحت إشراف مجموعة من مدربي فرق القطاع والأكاديمية والأجهزة الإدارية والطبية.

وأقيمت اختبارات ناشئي النادي المصري على ملعب السيد متولي تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الاختبارات بقيادة الكابتن فؤاد عليوة ومعاونه الكابتن مجدي الشناوي والمدير الإداري الكابتن محمد المنصوري.

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وانتقل بيع استمارات اختبارات ناشئين النادي المصري من ملعب الهدف إلى ملعب السيد متولي ابتداء من السبت 2023/5/27 حتى نهاية الاختبارات من الساعة 9 صباحا.

مواعيد اختبارات الناشئين بالنادي المصري 2023

وانطلقت اختبارات الناشئين 2023 بالنادي المصري البورسعيدي يوم 27 مايو الماضي للاختبارات الداخلية بالنادي أما اختبارات ناشئي النادي المصري الخارجية فتبدأ يوم 3 يونيو المقبل.

وجاء جدول مواعيد اختبارات الناشئين بالنادي المصري كالتالي:

وجاء جدول مواعيد المقبولين بـ اختبارات الناشئين من المرحلة الأولى للاختبارات الداخلية والجدد كالتالي

وانتقل بيع استمارات اختبارات ناشئين النادي المصري من ملعب الهدف إلى ملعب السيد متولي ابتداء من السبت 2023/5/27 حتى نهاية الاختبارات من الساعة 9 صباحا.

مواعيد اختبارات الناشئين بالنادي المصري 2023

وانطلقت اختبارات الناشئين 2023 بالنادي المصري البورسعيدي يوم 27 مايو الماضي للاختبارات الداخلية بالنادي أما اختبارات ناشئي النادي المصري الخارجية فتبدأ يوم 3 يونيو المقبل.

وجاء جدول مواعيد اختبارات الناشئين بالنادي المصري كالتالي:

وجاء جدول مواعيد المقبولين بـ اختبارات الناشئين من المرحلة الأولى للاختبارات الداخلية والجدد كالتالي:

موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية

ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.

الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3

اختبارات الناشئين 2023، ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014.

شروط التقدم لاختبارات الناشئين

وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2013 وأكبر سن مواليد 2001.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.

متى يتم الالتحاق بفريق النادي من الاختبارات؟

ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.

المصري يدعم لجنة الإشراف على اختبارات الناشئين

أكد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي دعم اللجنة المشكلة للإشراف على اختبارات قطاع الناشئين وذلك بهدف الوصول إلى أفضل العناصر القادرة على تمثيل النادي المصري.

واعتمد مجلس الإدارة، تشكيل اللجنة المكلفة بالإشراف على اختبارات قطاع الناشئين بالنادي والتي تبدأ غدا السبت الموافق السابع والعشرين من مايو الجاري وتستمر حتى التاسع من يوليو المقبل.

ويرأس اللجنة فؤاد عليوة نجم المصري الأسبق، فيما الكابتن مجدي الشناوي مهام نائب رئيس اللجنة، بينما تم إسناد مهام المدير الإداري للجنة محمد المنصوري.

أما عن لجنة مدربي الاختبارات فتضم كل من أحمد حسن نبيه، محمد الريس، سيد متولي، طارق مبروك، أحمد صلاح الدين.

وتتكون لجنة مدربي حراس المرمى من طارق الشناوي ومحمد شبارة، بينما تتكون لجنة العلاج الطبيعي من محمد حبيش ومحمد جبر، فيما تتكون لجنة الإداريين من إبراهيم الصفتي، السيد الجراحي، السيد عبد السلام.