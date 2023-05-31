مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية 2023 ، تنشر فيتو مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية موسم 2023 -2024 بعد إعلان أكثر من نادي عن الاختبارات لانتقاء مواهب جديدة بشكل رسمي.

موعد اختبارات نادي المقاولون 2023

وكانت اختبارات الناشئين بنادي المقاولون 2023 انطلقت السبت 27 مايو الجاري بملاعب النادي بالجبل الأخضر وتستمر حتى 26 يونيو المقبل.

وتقام اختبارات الناشئين 2023 أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمواليد 2010/2011/2012/2013/2014/ 2015.

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كما تقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع مواليد /2009 2003/2005/2006/2007/2008.

وتبدأ اختبارات نادي المقاولون فى تمام الساعة الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادى بمدينة نصر بالقاهرة.

مواعيد اختبارات الناشئين بالنادي المصري 2023

وانطلقت اختبارات الناشئين 2023 بالنادي المصري البورسعيدي يوم 27 مايو الجاري للاختبارات الداخلية بالنادي أما اختبارات الناشئين للنادي المصري الخارجية فتبدأ يوم 3 يونيو المقبل.

وجاء جدول مواعيد اختبارات الناشئين بالنادي المصري كالتالي:

موعد اختبارات الناشئين بنادي الاتحاد السكندري 2023

تنطلق اختبارات نادي الاتحاد السكندري لناشئين كرة القدم 2023-2024 يوم السبت 3 يونيو المقبل، وسيتم طرح استمارة اختبارات الناشئين بمقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي وفرع النادي بسموحة.

وتبلغ استمارة اختبارات نادي الاتحاد السكندري للناشئين مبلغ 100 جنيه للمتقدم للأعمار السنية مواليد 2005 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015.

موعد اختبارات الناشئين بنادي طلائع الجيش 2023

وتنطلق اختبارات الناشئين بنادي طلائع الجيش بملعب النجيل الصناعي بالنادي كوبري الفنجري أمام دار المشاة يوم 4 يونيو المقبل وفقا للمواعيد التالية للمراحل السنية.

وتبلغ قيمة استمارة اختبارات الناشئين بنادي طلائع الجيش مبلغ 100 جنيه.

موعد اختبارات الإسماعيلي 2023

وتنطلق اختبارات الناشئين بنادي الإسماعيلي غدا الخميس الأول من يونيو بالملاعب الفرعية بالإسماعيلية في تمام التاسعة صباحا علي أن يكون الحضور بزي نادي الإسماعيلي.

وتبلغ قيمة استمارة اختبارات الإسماعيلي مبلغ 150 جنيها للمتقدم من مواليد 2003 حتى 2016.

مواعيد اختبارات الناشئين بنادي غزل المحلة 2023

وتنطلق اختبارات الناشئين بنادي غزل المحلة على ملاعب النادي يوم 2 يونيو المقبل، بينما تبدأ الاختبارات خارج ملاعب نادي غزل المحلة يوم 2 يوليو مقابل 50 جنيها لاستمارة الاختبارات.

وجاءت مواعيد اختبارات الناشئين بنادي غزل المحلة مقسمة على الأسابيع التالية

موعد اختبارات نادي القناة 2023

وتبدأ اختبارات نادي القناة للناشئين من يوم السبت الموافق 3/6/2023، وتبدأ الاختبارات طبقًا للمواعيد التالية:

وتنطلق اختبارات الناشئين من مواليد 2006 حتى مواليد 2009 أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع خلال الفترة من 3/ 6/ 2023 حتى 26/ 6/ 2023.



وتقام الاختبارات للمراحل العمرية 2008 ـ 2009 أيام السبت والإثنين والأربعاء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر



بينما تقام الاختبارات للمراحل العمرية 2006 ـ 2007 في نفس الأيام من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.



أما مدرسة الكرة من مواليد 2010 حتي مواليد 2016، فتبدأ الاختبارات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع خلال الفترة 4/ 6/ 2023 حتى 25/ 6/ 2023



وتقام الاختبارات للمراحل العمرية 2016 ـ 2015 ـ 2014 أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة الحادية عشر



بينما تقام الاختبارات للمراحل العمرية 2013 ـ 2012 ـ 2011 ـ 2010 في نفس الأيام من الساعة الحادية عشر حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

اختبارات نادي القناة خارج الإسماعيلية

وتبدأ اختبارات نادي القناة خارج مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 26/ 6/ 2023.

موعد اختبارات الناشئين بنادي زد 2023

أعلن نادي زد إف سي انطلاق الاختبارات السنوية لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، موضحًا أن ملء استمارات التقديم سيكون عبر منصة ZED Talents بداية من 1 يونيو أو عبر الحضور إلى مجمع ملاعب زد بالشيخ زايد لملء الاستمارة واجتياز الاختبارات في المواعيد المحددة بداية من 4 يونيو وحتى 26 من الشهر نفسه، وذلك لتيسير دخول الاختبارات

وحددت إدارة زد يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال مواليد (2012-2013-2014-2015) على أن يبدأ الراغبين في التقديم من مواليد 2014 و2015 ملء الاستمارات من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا.

ومواليد 2012 و2013 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، ويومي الإثنين والأربعاء لمواليد (2009-2010-2011) على أن يبدأ ا مواليد 2011 ملء استمارات التقديم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا ومواليد 2010 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر صباحًا ومواليد 2009 من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

ومن ثم ستتمكن المواهب الناشئة التي قامت بالتسجيل من الدخول للاختبارات بعد ملء الاستمارة في المواعيد المحددة.

اختبارات زد مواليد 2012-2013-2014-2015 تقام يومي الأحد والثلاثاء

اختبارات زد مواليد 2009-2010-2011 تقام الاثنين والأربعاء

موعد اختبارات إنبي 2023

أعلن نادي إنبي اختبارات الناشئين لكرة القدم بعدد من المحافظات 2023 مقابل 100 جنيه لاستمارة الاختبار، وجار الإعلان عن إقامة الاختبارات في عدد من المحافظات.

وجاءت مواعيد اختبارات نادي إنبي 2023 في المحافظات كالتالي:

دمياط



تقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم الجمعة الموافق 2 - 6 - 2023 علي ملعب مركز شباب مدينة دمياط.

كما تقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم الإثنين الموافق 5 - 6 - 2023 علي ملعب مركز شباب مدينة كفر سعد.

الجيزة



وتقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم الجمعة الموافق 2 - 6 - 2023 علي ملعب 25 يناير - كعبيش - فيصل.

البحيرة

تقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم الإثنين الموافق 5 - 6 - 2023 علي ملعب ساحة الحرية - دمنهور0

الشرقية

وتقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم السبت الموافق 3 - 6 - 2023 علي ملعب ستاد جامعة الزقازيق

كما تقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم الإثنين الموافق 5 - 6 - 2023 علي ملعب مركز شباب الإبراهيمية

كما تقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم الجمعة الموافق 9 - 6 - 2023 علي مركز شباب العاشر من رمضان.

المنوفية

تقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم الخميس الموافق 8 - 6 - 2023 علي ملعب مركز شباب مدينة الباجور.

موعد اختبارات الناشئين بنادي بتروجت 2023

تنطلق اختبارات الناشئين بنادي بتروجت يوم السبت 3 يونيو المقبل بملعب دار ضباط الوقود بالتجمع الخامس بسعر 50 جنيه لاستمارة المتقدم الواحد من مواليد 2009 حتى 2003.

اختبارات الناشئين بنادي وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة إجراء اختبارات الناشئين صيف 2023 مجانًا في المحافظات وفرع النادي الرئيسي.

اختبارات وادي دجلة بمحافظة الإسماعيلية

نادي اتحاد الأشراف - الموقف الجديد

يوم الثلاثاء الموافق 30.05.2023

مواليد 2009 الساعة 09:00 صباحًا .

مواليد 2008 الساعة 04:00 عصرًا .

يوم الاربعاء الموافق 31.05.2023

مواليد 2006 و2007 الساعة 09:00 صباحًا .



اختبارات وادي دجلة بمحافظة الإسكندرية



نادي وادي دجلة - محرم بك

يوم السبت الموافق 03.06.2023

مواليد 2009 الساعة 10:00 صباحًا.

يوم الأحد الموافق 04.06.2023

مواليد 2008 الساعة 09:00 صباحًا.

مواليد 2006 و2007 الساعة 02:00 ظهرًا .



اختبارات وادي دجلة بالمعادي

نادي وادي دجلة - زهراء المعادي

يوم الجمعة الموافق 09.06.2023

مواليد 2009 الساعة 09:00 صباحًا.

يوم السبت الموافق 10.06.2023

مواليد 2008 الساعة 10:00 صباحًا.

يوم الأحد الموافق 11.06.2023

مواليد 2006 و2007 الساعة 09:00 صباحًا

اختبارات الناشئين بنادي الإنتاج الحربي

اختبارات الناشئين بنادي المريخ البورسعيدي

تنطلق اختبارات الناشئين بنادي المريخ البورسعيدي في تمام الساعة الرابعة عصرا، أيام السبت والإثنين والأربعاء بداية من يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو على ملعب نادي المريخ الرئيسي بشارع محمد علي مجانا

وتقام الاختبارات للناشئين من مواليد 2007 وحتى 2017، تحت إشراف رئيس قطاع الناشئين بالنادي محمود بكري عاشور.

اختبارات الناشئين بنادي الرجاء المطروحي

وتقام اختبارات الناشئين بنادي الرجاء المطروحي 2023 كالتالي:

- ملعب المدينة الشبابية بأبى قير بمحافظة الإسكندرية أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع الساعة ٤ عصرا والبداية يوم الأحد المقبل 2023-06-04 وحتى نهاية الموسم.

ملعب اللواء أحمد رشدي بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية بطريق مصر إسكندرية الزراعي ( أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع في التاسعة صباحا ) بداية يوم الأربعاء الموافق 2023-06-07 وحتي نهاية الموسم الرياضي.

وأكد نادي الرجاء المطروحي أنه علي جميع اللاعبين القدامى والجدد الحضور في الموعد المحدد للبداية وسيكون نظام الاختبارات بنظام المعايشات وسعر الإستمارة هو ٥٠ جنيها فقط يحضر بها اللاعب لمدة 3 تدريبات لتقييم مستواه.

وتعد استمارة اختبارات الإسماعيلي هي الأعلى سعرا حتى الآن لاستقبال اللاعبين المتقدمين لاختبارات الناشئين 2023.

أسعار استمارة اختبارات الناشئين بالأندية 2023

ويتصدر الإسماعيلي الأغلى بأسعار استمارات اختبارات الناشئين 2023، بواقع 150 متقدما ويليه المقاولون وطلائع الجيش والاتحاد السكندري وإنبي في المرتبة الثانية بـ 100 جنيه للمتقدم، فيما تقام اختبارات الناشئين مجانا بثلاث أندية وهم وأدى دجلة وزد والمريخ البورسعيدي.

وترصد السطور التالية، أسعار استمارات اختبارات الناشئين بالأندية 2023 للاندية التي أعلنت بشكل رسمي انطلاق الاختبارات استعدادا للموسم الجديد.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بالمقاولون 2023

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي المقاولون العرب مبلغ 100 جنيه للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي إنبي 2023

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي إنبي مبلغ 100 جنيه للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي طلائع الجيش 2023



وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي طلائع الجيش مبلغ 100 جنيه للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي المصري البورسعيدي



وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي المصري البورسعيدي مبلغ 50 جنيها للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي غزل المحلة



وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي غزل المحلة مبلغ 50 جنيها للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي الإنتاج الحربي



وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي الإنتاج الحربي مبلغ 50 جنيها للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي الاتحاد السكندري



وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي الاتحاد السكندري مبلغ 100 جنيه للمتقدم.



وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي بتروجت مبلغ 50 جنيها للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي الرجاء المطروحي



وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي الرجاء المطروحي مبلغ 50 جنيها للمتقدم.

سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي القناة

وتبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي القناة مبلغ 50 جنيها للمتقدم.

موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية



ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.

الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3



اختبارات الناشئين 2023، وتقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015.



شروط التقدم لاختبارات الناشئين 2023



وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2015 وأكبر سن مواليد 2003.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.

5- تقديم صورة شخصية وصورة شهادة الميلاد في عدد من الأندية



مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية



اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.



متى يتم الالتحاق بفريق النادي من اختبارات الناشئين 2023؟

ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.