إقبال ملحوظ على ورش الحرف اليدوية بمعرض أهلا رمضان في الإسماعيلية (صور)

شهدت ورش تعليم الحرف اليدوية بمعرض أهلا رمضان، في محافظة الإسماعيلية، والذى يقام تحت رعاية المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، إقبالا ملحوظا من البراعم، خلال الأسبوع الجاري.

إقامة أكبر دورة تدريبية

وكان المهندس أحمد عثمان، قد أعلن عن إقامة أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية، خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين، بإختلاف أعمارهم السنية، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة برئاسة جيهان فؤاد.

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جانب من ورش الحرف اليدوية، فيتو

الدورات بالمجان

وقال "عثمان"، أنه تقرر إقامة الدورة التدريبية المجانية التي تضم 10حرف يدوية، خلال هذه الفترة، من منطلق الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية والتشجيع على الإبتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين، مشيرا إلى عقد محاضرات نظرية وعلمية في أماكن ثابتة من خلال جداول معلنة علي الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال.

جانب من ورش الحرف اليدوية، فيتو

جدول ورش الحرف اليدوية

من جانبها أوضحت ايمي موسي نائب ثان مجلس سيدات الاعمال، أن أولى الورش انطلقت، السبت الماضي، حسب جدول تم الإعلان عنه من خلال الصفحات الرسمية.

جانب من ورش الحرف اليدوية، فيتو

وبحسب الجدول، انطلقت السبت، ورش تعليم الخرز للكبار والصغار على مدار ساعة كاملة من السادسة إلى السابعة، وأخرى " جلود" للكبار من السابعة ونصف إلى التاسعة مساء.

جانب من ورش الحرف اليدوية، فيتو

جانب من ورش الحرف اليدوية، فيتو

كما تم تنظيم أول أمس الإثنين، ورشة تريكو وشغل نول تريكو بداية من سن 12 سنة، في تمام السادسة إلى السابعة مساء)، وشهد أمس الثلاثاء، تنظيم ورش "مديليات خرز من 10 سنوات، من 6 إلى 7 مساء)، بالإضافة إلي ورش تعليم خرز وباتشروك من عمر 7 إلى 15 سنة، في تمام السابعة ونصف إلى التاسعة مساء.

وتختتم ورش الأسبوع الجاري، غدا الخميس، بتنظيم ورشة ديكوباج تستهدف الفئات العمرية من 10 ل 15 عاما والكبار وتقام من 6 إلى 7 مساء، بالإضافة إلى السيراميك الفرعوني والجالوري كبار فقط من الساعة 7 ونصف إلى 9 مساء.





مجلس سيدات الأعمال يعقد اجتماع تنسيقي

وكان قد عقد المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بالغرفة التجارية، في وقت سابق برئاسة جيهان فؤاد رئيس المجلس، اجتماعا تنسيقيا مع هئية المكتب، بحضور المدربين علي أعمال الهاند ميد والأشغال اليدوية وصناعة شنط الجلد الطبيعي والديكورات المميزة الأركت.

اتفاق مع رائدات الأعمال

صرحت بذلك جيهان فؤاد رئيسة المجلس، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع رائدات الأعمال والمدربين علي إقامة ورش تعليمية للحرف المختلفة علي مدار الأسبوع، كما تمت الموافقة علي إمكانية تعليم الأطفال، لتصبح الغرفة التجارية بالإسماعيلية، هي صاحبة المبادرة الأولي من نوعها في تعليم وفتح آفاق النور لرائدات الأعمال لكي تساهم بنسبة أكبر من توسعات سيدات الأعمال المرأة بصفة خاصة.

من جانبها قالت إيمي موسي نائب ثان مجلس سيدات الأعمال، أن الاجتماع التنسيقي الاول لإقامة الورش التدريبية وتحديد الجداول التنظيمية، ضم 12 مدربا ومدربة، وأنها المرة الأولي التي تعقد مثل هذه الفعاليات بالغرف التجارية، لافتة إلى أنه خلال الاجتماع، تم مناقشة كيفية إجراءات استخراج السجل التجاري للراغبين من صغار رواد الأعمال.

أضافت سالي حوا سكرتير المجلس، سيتم توفير أماكن لإقامة الورش ومواد خام، وان الورش تهدف إلى زيادة عدد المشاركين في المعارض التابعة للغرف التجارية، وتعليم المتدرب الواحد أكثر من حرفة وبالتالي مشروع.

