الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

إقامة 5 كباري على ترعة السويس لخدمة أهالي قرى مركز ومدينة فايد

نائب محافظ الإسماعيلية يكلف بإعداد دراسة لحل مشكلة تراكم مياه الرشح بكسفريت 

نائب محافظ الإسماعيلية
نائب محافظ الإسماعيلية يكلف بإعداد دراسة،فيتو

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية صباح اليوم الأربعاء، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد؛ اجتماعًا لبحث ومناقشة مشكلة تراكم مياه الرشح بقرية كسفريت.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وذلك بحضور سامي سليم عضو مجلس النواب ورئيس مركز ومدينة فايد ومدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ومدير عام مديرية الري بالإسماعيلية ورئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف القناة وسيناء بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، ومدير عام صرف السويس بشرق البحيرات بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري ومدير هندسة صرف فايد وشرق البحيرات ومشرف الصرف الزراعي بهندسة فايد ومدير هندسة ري السويس بمصلحة الري والجهات المعنية بالاجتماع. 

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وخلال الاجتماع تم مناقشة أماكن مياه الرشح بقرية كسفريت وجاري دراسة أسباب تراكم مياه الرشح سواء كانت عن سوء الاستخدام للمياه أو ناتجة عن ري الزراعات الخاصة ببعض أهالي القرية.  

 

حلول لمنع تراكم المياه 

كما تم مناقشة وضع الحل الأمثل والأنسب لمنع تراكم مياه الرشح بالقرية سواء كانت بإنشاء مصرف لتجميع المياه أو بإعداد صرف مغطى.  

وأشار مدير عام الطرق إلى أن هذه المنطقة عبارة عن منطقتين منخفضي المنسوب عن باقي المناطق لذا يتم تجميع المياه بهما.  

ومن جانبه، وجَّه "عصام" مديريتي الري والصرف بالمحافظة بإعداد دراسة وافية عن أسباب مياه الرشح ووضع حلول عاجلة وجذرية لحل مشكلة تراكم مياه الرشح بقرية كسفريت وإدراجها في خطة العام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤. 

وأوضح مدير مديرية الري بالإسماعيلية أنه جاري إعداد دراسة من قبل المعهد البحثي لوزارة الموارد المائية والري لوضع الحل الأنسب. 

 

إنشاء كبارى جديدة 

كما تناول الاجتماع بحث توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بدراسة المواقع المقترحة لإنشاء كباري على ترعة بر أيسر السويس؛ وذلك لعبور المُشاة بديل للصالات القانونية والتي تم إنشاؤها من قبل وزارة الموارد المائية والري، على أن تقوم مديرية الطرق والنقل ومديرية الرى بالإسماعيلية بإنشاء الكباري.  

وعقب الاجتماع، قام عصام بجولة تفقدية لأماكن تراكم مياه الرشح بقرية كسفريت ومعاينة الموقف على الطبيعة حيث تبين أن أماكن تراكم مياه الرشح لعدد محدود من المنازل الواقعة بين أراضي زراعية لأهالي القرية.   

ثم توجه عصام إلى الأماكن المقترحة والأكثر احتياجًا لتنفيذ كباري لعبور المشاة بديل للصالات وذلك لخدمة المناطق كثيفة السكان والتي تبعد عن الكباري الأخرى مسافات بعيدة.  

وتفقد عصام المناطق الواقعة على ترعة بر أيسر السويس وهي منطقة عزبة الصعايدة بسرابيوم ومنطقة عزبة غزالة أمام الثلاجة بهويس سرابيوم ومنطقة عزبة المنياوي والداؤدية بأبو سلطان، ومنطقة كوبري الماسورة العوجة والذي يربط قرية عبد الناصر والمدرسة بالبر الشرقي، ومنطقة كوبري الإصلاح الزراعي ومنطقة كوبري يوسف السباعي أمام مجمع المدارس بكسفريت. 

ووجه "عصام" مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بدراسة وتكلفة إنشاء كوبري على ترعة بر أيسر لعبور السيارات في منطقة الدوكوفيل بقرية فنارة؛ وذلك نظرًا لاحتياج المنطقة وربط الكتلة السكنية وتسهيل وتيسير الحركة المرورية بين المنطقتين، بالإضافة  إلى دراسة إنشاء ٤ كباري مُشاة على ترعة بر أيسر السويس الأول بعزبة غزالة أمام الثلاجة بقرية هويس سرابيوم والآخر بمنطقة عزبة الصعايدة بقرية سرابيوم والثالث بمنطقة الصيادين بقرية فنارة، والرابع بمنطقة كوبري يوسف السباعي أمام مجمع المدارس بقرية كسفريت، وذلك طبقًا لتوجيهات  المحافظ لإنشاء كباري بديلة للصالات.
 

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