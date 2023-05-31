الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

قومي المرأة بالإسماعيلية يشارك في دورة إعداد مدربين لبرنامج مقدمي المشورة الأسرية

جانب من فعاليات البرنامج
جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

يشارك فرع المجلس،القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية برئاسة لبني زكي مقرره الفرع  بفعاليات البرنامج التدريبي" دورة إعداد المدربين العاملين ببرنامج المشورة الأسرية"، والذى ينظمة المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس.   

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أبرز المشاركون في البرنامج 

حيث تم ترشيح كلا من عبير فايز عضو المجلس والمسئول الإعلامى للفرع، وإيمان عبد الرحمن عضو الفرع، ومشاركة حازم بيومي مدرب مهارات حياتيه، لحضور البرنامج التدريبي حيث يمنح للمدربين في نهايه التدريب شهادة، إعداد مدربين لبرنامج مقدمي المشورة الأسرية  لتنميه الأسرة المصرية.   

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جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

تأهيل المقبلين علي الزواج ومشوره ما قبل الحياه الزوجية 

وكانت قد بدأت فاعليات اليوم الخامس من دورة إعداد مدربين برنامج مقدمي المشوره الأسرية والتي ينظمها المجلس،القومي للمرأه بالتعاون مع EMA الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانيه لطب الاطفال، وبمناسبه الألفية الذهبيه لتنمية الأسرة المصرية.  

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

محاور التدريب 

وحمل تدريب اليوم الخامس عنوان "تأهيل المقبلين علي الزواج ومشوره ما قبل الحياة الزوجية"، ومن أهم البرامج التي يتناولها التدريب التنمية المستدامة ورفع الوعي،البيئى والتواصل وأهميته ومفهومه وماهية التربيه الإيجابية ومراحل النمو والتطور، وتنظيم الأسرة والمساعدة الذكاءات والإعاقه والدمج.  

 

ومن جهة أخرى يواصل المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة لبنى زكي مقرر الفرع، اقامته فعاليات حملة الإرشاد الأسري، ضمن سلسلة البرنامج التوعوية التي تهدف إلي مخاطبة المرأة داخل مراكز ومدن المحافظة فيما يخص مخاطر الزواج المبكر وارتفاع معدلات الطلاق وزيادة معدلات الإنجاب،بجانب تقديم الإستشارات القانونية الخاصة بالمرأة ضمن قانون الأحوال الشخصية والمكتسبات التي حصلت عليها بما يعكس دعم القيادة السياسية لها. 

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

المشاركات بالفعاليات 

و تشارك بالفعاليات عدد من عضوات فرع المجلس في الإسماعيلية وهن نادية محمود،شادية رزق،جيهان دياب،وعبير العربي، مني عباس.
 

الهدف من سلسلة الفعاليات 

ومن جانبها اكدت نادية محمود عضوة المجلس، خلال احدى الندوات على أن الهدف من سلسلة الفاعليات التي ينظمها المجلس داخل مراكز وقرى الإسماعيلية هو الوصول للمرأة في مكانها لإمكانية رفع الوعي الشخصي والأسري بما يضمن لها حياة كريمة في ظل المجهودات الوطنية المبذولة من قبل الدولة المصرية. 

 

من جانبها قالت لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية،أن الأسرة المصرية داخل كل مكان مسئولة في الحفاظ على أبناءها من ناحية التعليم الجيد والوعي المجتمعي وضرورة التوجيه المستمر الذي يضمن لهم الصحة العقلية والنفسية،لافتة إلي ضرورة مواجهة الزواج المبكر للفتيات والذي يواجه بهن مستقبل مظلم لا ينتج إلا أطفالا غير أسوياء دون تعليم ولا توجيه،خاصة مع انتشار حالات الانفصال في حالات كثيرة جراء هذا الزواج غير المتكافىء. 

 

الأرقام الساخنة 

ولفتت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، إلى أن الدولة المصرية المتمثلة في المجلس القومى للمرأة خصص أرقام ساخنة،"15115" للتدخل الفوري في حالة وقوع حالات الزواج المبكر للفتيات القصر على أن يتم منع مثل تلك الجرائم الأسرية، وإلي ضرورة منح الأسرة حق الفتيات في التعليم والتأسيس النفسي والعلمي خاصة وأن الدولة تتكبد أعباء كبيرة من أجل تنفيذ مشروعات حياة كريمة التي تستهدف القرى الأكثر احتياجات لانجاح المشروع الأسري،بجانب مواجهة ظاهرة ختان الإناث الذي يعد جريمة أخرى ترتكب في حق الفتاة المصرية خاصة داخل القرى الريفية، مشيرة إلي أن المجلس القومي للمرأة بجميع فروعه داخل كل المحافظات يعد داعم قوى لحقوق المرأة الأسرية انتصارا للحق الأسري بشكل عام لأن المرأة هي قوام الأسرة ومحور نهضته واستقراره. 

 

مخاطر ارتفاع معدل الطلاق 

كما تناولت جيهان دياب العضوة بفرع المجلس، الحديث حول المخاطر التى تحيط بنسب ارتفاع زيادة معدلات الطلاق، والأسباب التي أدت إلي ذلك، وأثرها علي الأطفال، وما يمثله من عبء علي الدولة، وعلي العلاقات الزوجية،موضحة السبل التي يمكن اتباعها لتفادي هذا بدءًا من الاختيار الجيد لشركاء الحياة من الجنسين، ومعرفة كل طرف للمهام التي ينبغي أن يحرص على تقديمها للحفاظ على قوام العلاقة،مع ضرورة تحديد النسل بما يضمن حياة مستقرة بعيدة نسبيا عن الأعباء وقادرة على مواجهة الظروف الاقتصادية. 
 

قدمت عبير العربي العضوة بالمجلس،محاضرة حول سبل تحقيق مفاهيم جودة الحياة الأسرية التي تضمن في مفهومها الأشمل  الإستقرار الأسري،بين جميع أفراد الأسرة،مؤكدة على أنه لا أمل في تنشاة صحيحة دون وجود تفاهم حقيقي بين الزوجين. 

 

الحفاظ على الحياة الأسرية 

كما القت مني عباس العضوة بالمجلس،  كلمة أخيرة عن كيفيه الحفاظ علي الحياه الزوجية، وأنها رباط مقدس مبني علي الرحمة والمودة بين الطرفين، واخذ المشورة الإسريه في اختيار شريك الحياة وعدم التعنت والتشبث بالرأي، والمواظبة علي الثناء والشكر بين الطرفين يولد بينهم المحبة والتألف ليجعل الحياة أجمل.


 

 

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المجلس القومي للمرأة فرع قومي المرأة بالإسماعيلية دورة تدريب المدربين مقدمي المشورة الأسرية الاسماعيلية بالاسماعيلية

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