المباريات المتبقية للفرق المنافسة على الصعود للدوري الممتاز بمجموعة بحري

دوري القسم الثاني، اشتعلت المنافسة على حجز تذكرة التأهل للدوري الممتاز، بالمجموعة الثالثة مجموعة بحري والإسكندرية في دوري القسم الثاني بين أكثر من فريق.

وتصدر فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني جدول ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة بحري والاسكندرية بعد انتهاء الجولة الـ 28 وقبل جولتين من خط النهاية، ورفع بلدية المحلة رصيده للنقطة 52 بفارق نقطة عن طنطا الوصيف الذي حقق فوزا كبيرا علي أبوقير للأسمدة بنتيجة 3-0 اليوم الأربعاء ضمن الجولة ذاتها.

-إعلانات-

وواصل دكرنس مطاردته لفرق القمة بالفوز علي الحمام ليرفع رصيده للنقطة 49 في المركز الثالث فيما تعثر جمهورية شبين بالخسارة أمام بروكسي ورك ليتوقف رصيده عند 48 نقطة ويتراجع للمركز الخامس خلف دكرنس.

المباريات المتبقية للفرق المنافسة علي تذكرة الدوري الممتاز بمجموعة بحري

وجاءت المباريات المتبقية للفرق المنافسة على تذكرة التأهل لبطولة الدوري الممتاز عن مجموعة بحري كالتالي

بلدية المحلة

ويستضيف بلدية المحلة نظيره هلال مطروح في الجولة الـ 29 ويختتم مبارياته بمواجهة من العيار الثقيل أمام دكرنس بملعب الأخير.

طنطا

يحل طنطا ضيفا علي الحمام في الجولة الـ 29 ويختتم مبارياته بمواجهة المنصورة بالجولة الـ 30 والأخيرة.

أبوقير للأسمدة

ويستضيف أبوقير للأسمدة نظيره كفر الشيخ في الجولة القادمة ويختتم مبارياته بمواجهة سبورتنج.

دكرنس

ويحل دكرنس ضيفا على المنصورة في الجولة القادمة من دوري القسم الثاني ويختتم مبارياته بمواجهة بلدية المحلة.

جمهورية شبين

يستضيف جمهورية شبين نظيره نبروه في الجولة القادمة ويختتم مبارياته بمواجهة المجد السكندري.

وانتهت مباريات الجولة 28 من مجموعة بحري، التي أقيمت جميعها في نفس التوقيت في تمام الساعة الخامسة مساء.

وكالعادة توالت المفاجآت في مجموعة بحري، فكل جولة يتغير المتصدر ونعرض لكم نتائج الجولة 28 من مباريات بحري:



نتائج مباريات اليوم في مجموعة بحري



طنطا 3 ×0 أبوقير للأسمدة

المجد 0× 1 بلدية المحلة

سبورتنج 0×0 الأوليمبي

كفر الشيخ 1×0 بايونيرز

دكرنس2×0 الحمام

الهلال 0 ×1 المنصورة

بروكسي 2 × 0 جمهورية شبين

نبروه 4×0 المصري بالسلوم



ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 28



وتستعرض “فيتو” ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 28 والتي جاءت كالتالي:

1 - بلدية المحلة - 52 نقطة

2- طنطا‏ - 51 نقطة

3 - أبو قير للأسمدة - 50 نقطة

4 - دكرنس - 49 نقطة

5 - جمهورية شبين - 48 نقطة

6 - بروكس ورك - 44 نقطة

7 - كفر الشيخ‏ - 44 نقطة

8 - المنصورة - 41 نقطة

9 - الأوليمبي - 36 نقطة

10 - الحمام - 32 نقطة

11 - سبورتنج - 30 نقطة

12 - نبروه‏ - 29 نقطة

13 - الهلال بالضبعة - 25 نقطة

14 - المجد السكندري - 25 نقطة

15 - بايونيرز - 21 نقطة

16 - المصري بالسلوم - 12 نقطة



جدول ترتيب مجموعة بحري في دوري القسم الثاني

نتائج مجموعة بحري في الجولة الـ27



بلدية المحلة 3 - 0 نبروة

المنصورة 1 - 1 المجد السكندري

الحمام 0 - 1 الهلال

أبو قير للأسمدة 3 - 2 دكرنس

بايونيرز 1 - 0 طنطا

الأوليمبي 1 - 1 كفرالشيخ

المصري بالسلوم 0 - 1 جمهورية شبين

سبورتنج 3 - 3 بروكسي