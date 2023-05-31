القسم الثاني، طنطا والبلدية يحققان الفوز وأبوقير والجمهورية يتعثران بنتائج مباريات بحري

القسم الثاني، انتهت مباريات الجولة 28 من مجموعة بحري، التي أقيمت جميعها في نفس التوقيت في تمام الساعة الخامسة مساء.

وكالعادة توالت المفاجآت في مجموعة بحري، فكل جولة يتغير المتصدر ونعرض لكم نتائج الجولة 28 من مباريات بحري:



نتائج مباريات اليوم في مجموعة بحري

طنطا 3 ×0 أبوقير للأسمدة

المجد 0× 1 بلدية المحلة

سبورتنج 0×0 الأوليمبي

كفر الشيخ 1×0 بايونيرز

دكرنس2×0 الحمام

الهلال 0 ×1 المنصورة

بروكسي 2 × 0 جمهورية شبين

نبروه 4×0 المصري بالسلوم

ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 28

وتستعرض “فيتو” ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 28 والتي جاءت كالتالي:

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1 - بلدية المحلة - 52 نقطة

2- طنطا‏ - 51 نقطة

3 - أبو قير للأسمدة - 50 نقطة

4 - دكرنس - 49 نقطة

5 - جمهورية شبين - 48 نقطة

6 - بروكس ورك - 44 نقطة

7 - كفر الشيخ‏ - 44 نقطة

8 - المنصورة - 41 نقطة

9 - الأوليمبي - 36 نقطة

10 - الحمام - 32 نقطة

11 - سبورتنج - 30 نقطة

12 - نبروه‏ - 29 نقطة

13 - الهلال بالضبعة - 25 نقطة

14 - المجد السكندري - 25 نقطة

15 - بايونيرز - 21 نقطة

16 - المصري بالسلوم - 12 نقطة



نتائج مجموعة بحري في الجولة الـ27

بلدية المحلة 3 - 0 نبروة

المنصورة 1 - 1 المجد السكندري

الحمام 0 - 1 الهلال

أبو قير للأسمدة 3 - 2 دكرنس

بايونيرز 1 - 0 طنطا

الأوليمبي 1 - 1 كفرالشيخ

المصري بالسلوم 0 - 1 جمهورية شبين

سبورتنج 3 - 3 بروكسي

نتائج مجموعة القاهرة

مستقبل وطن 2 - 1 كهرباء الإسماعيلية

زد 4 - 1 المصرية للاتصالات

بورتو 2 - 2 منتخب السويس

الانتاج الحربي 0 - 0 وادي دجلة

القناة 0 - 0 السكة الحديد

العبور 2 - 1 ايسترن كومباني

الإعلاميين 0 - 1 بتروجيت





نتائج مجموعة الصعيد

بترول أسيوط 2 - 0 شبان قنا

لافيينا 3 - 0 الفيوم

كيما أسوان 1 - 2 النصر للتعدين

الألومنيوم 0 - 2 أسمنت أسيوط

مصر للمقاصة 1 - 1 المنيا

ملوي 1 - 0 طامية

المدينة المنورة 0 - 2 الجونة

