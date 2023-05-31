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رياضة

القسم الثاني، موقف أندية بحري من كافة احتمالات نتائج اليوم

نادي طنطا، فيتو
نادي طنطا، فيتو

القسم الثاني، يقام اليوم الأربعاء 8 مباريات من الجولة الـ28 بمجموعة بحري  من دوري القسم الثاني، التي ستنطلق في الخامسة عصرا، والجميع يسعى لتحقيق الانتصارات فمنهم ينافس علي الصعود والآخر ينافس علي بطاقة لضمان مكان في دوري المحترفين ونعرض لكم في التقرير التالي كافة الاحتمالات لنتائج اليوم: 

موقف مجموعة بحري في كافة الاحتمالات لنتائج اليوم 

1_ طنطا × أبوقير للأسمدة

في حال فوز طنطا يتخطى أبوقير  في الترتيب بفارق نقطة، وفي حال التعادل يصبح الأمر كما هو عليه بالنسبة للنقاط ولكن معرض أبوقير لفقدان صدارة الترتيب وفقًا للنتائج الأخرى، في حال فوز أبوقير يظل متصدرا لجدول الترتيب.

2_المجد × بلدية المحلة 

فقد المجد السكندري فرصة البقاء في  دوري المحترفين الموسم المقبل، إذا خسر بلدية المحلة معرض أن يفقد المركز الثاني وأن يبتعد عن حلم الصعود للدوري الممتاز وفي حالة التعادل نفس الوضع أما إذا فاز بلدية المحلة فمن الممكن أن يتصدر جدول الدوري في حالة تعثر أبو قير.

3_سبورتنج × الأوليمبي

فقد سبورتنج فرصة البقاء في دوري المحترفين الموسم المقبل، بينما يسعى الأوليمبي لضمان مكان في دوري المحترفين في حال فوزه في الثلاث مباريات المقبلة وتعثر المنصورة وكفر الشيخ.

4_كفر الشيخ × بايونيرز

لا يمتلك بايونيرز أي حظوظ للبقاء في دوري المحترفين الموسم المقبل، بينما يسعي فريق كفرالشيخ لضمان مكان وسط المحترفين الموسم المقبل فهو يسعي للفوز لأنه يمتلك نفس رصيد المركز السادس بروكسي ومن خلفه المنصوره بأقل 3 نقاط منه.

5_دكرنس × الحمام 

الحمام يريد الفوز في الثلاث مباريات وتعثر أصحاب المركز السادس والسابع في جميع مبارياتهم لضمان مركز في المحترفين وهو أشبه بالأمر الصعب، بينما ينافس دكرنس علي التأهل للدوري فوزه اليوم وتعثر الأخرين يجعله في المركز الثالث، بينما أي نتيجة أخري قد تجعله خارج السباق.

6_الهلال × المنصورة

الهلال لا يمتلك أي حظوظ للبقاء في دوري المحترفين عكس نادي المنصورة الذي يريد الفوز لضمان مركز وأي نتيجة غير ذلك قد تبعده عن المحترفين.

7_بروكسي × جمهورية شبين 

مواجهة هامة حيث يريد بروكسي ضمان مركز في المحترفين وينافس الجمهورية علي الصعود للدوري تعثر شبين قد يبعده قليلًا وكذلك بروكسي فكلا الفريقين يريدا الفوز 

8_نبروه × المصري بالسلوم 

كلا الفريقين فقدا الحظوظ بضمان مركز في دوري المحترفين الموسم المقبل.

 

ترتيب مجموعة بحري

 تصدر نادي أبوقير للأسمدة ترتيب مجموعة بحري، بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27 من دوري القسم الثاني برصيد 50 نقطة،وبفارق نقطة عن بلدية المحلة صاحب المركز الثاني

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وتستعرض فيتو ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27والتي جاءت كالتالي:

1 - أبو قير للأسمدة - 50 نقطة
2 - بلدية المحلة - 49 نقطة
3 - طنطا‏ - 48 نقطة
4 - جمهورية شبين - 48 نقطة
5 - دكرنس - 46 نقطة
6 - بروكس ورك - 41 نقطة
7 - كفر الشيخ‏ - 41 نقطة
8 - المنصورة - 38 نقطة
9 - الأوليمبي - 35 نقطة
10 - الحمام - 32 نقطة
11 - سبورتنج - 29 نقطة
12 - نبروه‏ - 26 نقطة
13 - الهلال بالضبعة - 25 نقطة
14 - المجد السكندري - 25 نقطة
15 - بايونيرز - 21 نقطة
16 - المصرى بالسلوم - 12 نقطة
 

نتائج مجموعة بحري بعد الجولة الـ27

بلدية المحلة 3 - 0 نبروة
المنصورة 1 - 1 المجد السكندري
الحمام 0 - 1 الهلال
أبوقيرللأسمدة 3 - 2 دكرنس
بايونيرز 1 - 0 طنطا
الأوليمبي 1 - 1 كفرالشيخ
المصري بالسلوم 0 - 1 جمهورية شبين
سبورتنج 3 - 3 بروكسي
 

 

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القسم الثاني بحرى طنطا بلدية المحلة جمهورية شبين

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