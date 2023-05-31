الأربعاء 31 مايو 2023
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رياضة

القسم الثاني، طنطا تتقدم والجمهورية متأخرة في نتائج الشوط الأول بمجموعة بحري

نادي طنطا، فيتو
نادي طنطا، فيتو

القسم الثاني، انتهي الشوط الأول من  مباريات مجموعة بحري والتي تقام جميعها في نفس التوقيت في تمام الساعة الخامسة مساء  بالجولة الـ28  من دوري القسم الثاني، ونعرض لكم نتائج الشوط الأول من مباريات بحري 

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في مجموعة بحري 

طنطا 1 ×0 أبوقير للأسمدة

المجد 0× 0 بلدية المحلة 

سبورتنج 0×0 الأوليمبي

كفر الشيخ 0×0 بايونيرز

دكرنس 1×0 الحمام 

الهلال 0 ×1 المنصورة

بروكسي 1 × 0 جمهورية شبين

نبروه 2×0 المصري بالسلوم 

 

ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 27

و تصدر نادي أبوقير للأسمدة ترتيب مجموعة بحري، بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27 من دوري القسم الثاني برصيد 50 نقطة،وبفارق نقطة عن بلدية المحلة صاحب المركز الثاني

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وتستعرض فيتو ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27 والتي جاءت كالتالي:

1 - أبو قير للأسمدة - 50 نقطة
2 - بلدية المحلة - 49 نقطة
3 - طنطا‏ - 48 نقطة
4 - جمهورية شبين - 48 نقطة
5 - دكرنس - 46 نقطة
6 - بروكس ورك - 41 نقطة
7 - كفر الشيخ‏ - 41 نقطة
8 - المنصورة - 38 نقطة
9 - الأوليمبي - 35 نقطة
10 - الحمام - 32 نقطة
11 - سبورتنج - 29 نقطة
12 - نبروه‏ - 26 نقطة
13 - الهلال بالضبعة - 25 نقطة
14 - المجد السكندري - 25 نقطة
15 - بايونيرز - 21 نقطة
16 - المصري بالسلوم - 12 نقطة
 

 

 

نتائج مجموعة القاهرة

مستقبل وطن 2 - 1 كهرباء الإسماعيلية
زد 4 - 1 المصرية للاتصالات
بورتو 2 - 2 منتخب السويس
الانتاج الحربي 0 - 0 وادي دجلة
القناة 0 - 0 السكة الحديد
العبور 2 - 1 ايسترن كومباني
الإعلاميين 0 - 1 بتروجيت
 


نتائج مجموعة الصعيد

بترول أسيوط 2 - 0 شبان قنا
لافيينا 3 - 0 الفيوم
كيما أسوان 1 - 2 النصر للتعدين
الألومنيوم 0 - 2 أسمنت أسيوط
مصر للمقاصة 1 - 1 المنيا
ملوي 1 - 0 طامية
المدينة المنورة 0 - 2 الجونة

 

 

 

نتائج مجموعة بحري بعد الجولة الـ27

بلدية المحلة 3 - 0 نبروة
المنصورة 1 - 1 المجد السكندري
الحمام 0 - 1 الهلال
أبو قير للأسمدة 3 - 2 دكرنس
بايونيرز 1 - 0 طنطا
الأوليمبي 1 - 1 كفرالشيخ
المصري بالسلوم 0 - 1 جمهورية شبين
سبورتنج 3 - 3 بروكسي

 

 

 

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القسم الثاني طنطا جمهورية شبين بلدية المحلة نادي طنطا

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