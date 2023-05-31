الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سيعتمد بعد قليل نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وستُعلَن في المدارس غدا الخميس.


مؤشرات النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية مبشرة

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة في تصريح خاص لـ«فيتو» أن  نسب ومؤشرات النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية مبشرة جدًا هذا العام، وأن نسب النجاح العامة تتراوح ما بين 75% لـ 80%.  

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وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع  أن يكون تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 الجيزة هذا العام في نطاق 218 درجة إلى 230 درجة، بسبب مؤشرات ارتفاع نسبة النجاح المقرر أن يعتمدها محافظ الجيزة.

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وبين أن  تحديد تنسيق الشهادة الإعدادية يجري وفقًا لمعدل نسبة النجاح، قائلًا: “كلما كانت نسبة النجاح مرتفعة، كان التنسيق مرتفعًا والعكس، حيث يجري حساب عدد الفصول مع نسبة النجاح”.

وقال  المصدر إن  نسبة النجاح العام الماضي وصلت إلى  82.6%، فإذا كانت نسبة النجاح هذا العام في نفس المستوى، فربما يكون تنسيق الثانوية العامة بتنسيق العام الماضي نفسه، أما إذا كانت أكثر من ذلك، فربما يكون هناك زيادة في نسبة التنسيق.

 

أداء (194897) طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية امتحانات نصف العام الدراسي الثاني
 

وأوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ (194897) طالبًا وطالبة، مقسما على (685) لجنة، كما يبلغ إجمالى طلاب الدمج (2482) طالبًا وطالبة.

 

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، نشرت “فيتو” نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة حتى الآن بعد اعتمادها رسميا، آخرهم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة التي تم اعتمادها مساء اليوم الأربعاء.

ونشرت “فيتو” أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان.

 

كما نشرت “فيتو” نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء.

 

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس. 

  1. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا
  2. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنا
  3. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا
  4. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا
  5. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا
  6. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا
  7. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا
  8. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا 
  9. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا 
  10. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنا 
  11. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا 
  12. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد من هنــــا
  13. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر من هنــــا 
  14. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة من هنـــــا 
  15. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــــا 
  16. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية من هنـــــا 
  17. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية من هنــــــا 
  18. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط من هنـــــا 
  19. رابط نتيحة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء من هنـا

ومن المقرر أن تعلن باقي محافظات الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام القادمة، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل محافظ كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

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