الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنيء سيف عيسى ببرونزية بطولة العالم للتايكوندو

سيف عيسى، فيتو
سيف عيسى، فيتو

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيف عيسى لاعب المنتخب المصري للتايكوندو في وزن 80 كجم، بعد حصوله على برونزية بطولة العالم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والتي تُقام خلال الفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو المقبل، وتُشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعبا ولاعبة.

 

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

-إعلانات-


وحصل سيف عيسي علي الميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام الأمريكي كارل آلان نيكولاس المصنف الخامس عالميًا بمجموعتين دون رد (٢/٠-١٠/٥)، وأصبح بطلنا الأوليمبي علي بعد خطوة إضافية تفصله عن التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 بأفضلية الكوتا الدولية.

من ناحية أخرى، اتفق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ علي زيادة أعداد الجماهير المصرية التي تحضر نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي.

 

زيادة جماهير نهائي دوري أبطال أفريقيا 

واتفق أيضًا الوزيران أن تتم الزيادة وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير ووفق عدد من المحددات والشروط.

وأجري وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للتنسيق في هذا الشأن.

من ناحية أخرى، اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على بعثة المنتخب المصري للتايكوندو، المشاركة ببطولة العالم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والتي تُقام خلال الفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو المقبل، وتُشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعبا ولاعبة.

 

رسالة وزير الشباب والرياضة للاعبي منتخب التايكوندو

قال صبحي للاعبي منتخب التايكوندو في رسالته لهم: "الدولة المصرية تقف دومًا خلف أبطالها الرياضيين في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية، ثقوا بأنفسكم ونتنظر عودتكم بالميداليات ورفع اسم مصر عاليًا وعزف النشيد الوطني".

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، البطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو بصعوده إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكوندو وزن -80 كجم بعد فوزه على بطل بوركينا فاسو 2-1، وضمان ميدالية تاريخية لمصر.

التايكوندو، وزير الرياضة يهنئ سيف عيسى بعد ضمان ميدالية تاريخية ببطولة العالم، فيتو 

وأثنى وزير الشباب والرياضة، علي تأهل أحمد الراوي لربع نهائي البطولة بعد فوزه علي بطل كندا 2-1 في وزن 87 كجم، وكذلك تأهل جنى خطاب لاعبة منتخب مصر للتايكوندو وصاحبة الـ 17 عامًا علي لاعبة البرازيل 2-1 في منافسات وزن -49 في ذات البطولة.

واصلت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تنفيذ ندواتها التوعوية داخل نادي أندية الفتاة بالمحافظات، حيث تم تنفيذ ندوة بعنوان "كيفية التربية السليمة داخل الأسرة" بمحافظة الأقصر بمركزي شباب (أولاد الشيخ بأرمنت - الزينية قبلي) وبمحافظة الفيوم بمركز شباب الشروق.

تناولت أساليب التربية الحديثة كالقدوة الحسنة واحترام الوالدين لبعضهما واحترام الطفل أمام الآخرين، كذلك الدور السلبي الذي تقع فيه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في غرس القيم،كما تطرقت الى دور  الأسرة في تنمية شخصية الأبناء بداية من تكوين الجوانب الأساسية في الشخصية والجانب التعليمي، وتعزيز وتقوية مبادئ الاحترام، والتقدير سواء لذاته أو للآخرين.

كما نظمت وزارة الشباب والرياضة ندوات بمحافظة الشرقية تحت عنوان " إدارة المنزل بأقل التكاليف" بمركز شباب شينبارة الميمونة التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب، تناولت مفهوم تغيير ثقافة الاستهلاك وتحديد أولويات الإنفاق الضرورية داخل الأسرة، وكيفية مواجهة ارتفاع الأسعار، وترتيب الأولويات والتخطيط للأهداف وتنظيم الإحتياجات والمتطلبات لإدارة المنزل بأقل التكاليف وطرق الإستفادة من الوقت في تعلم مهارة أو حرفة جديدة.

يأتى تنظيم تلك الندوات فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على ترسيخ القيم السليمة بين شبابنا لبناء مجتمع أفضل قائم على الأخلاق الحميدة، علاوة على تنظيم العديد من البرامج والأنشطة والندوات التوعوية داخل أندية الفتاة بمراكز الشباب من أجل تمكين المرأة في مختلف المجالات.

دوري أبطال أفريقيا، الوداد يستعيد لاعبه المصاب قبل مواجهة الأهلي

أشرف صبحي: عمر عصر سفير وزارة الشباب للرياضة المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التايكوندو سيف عيسى

مواد متعلقة

التايكوندو، وزير الرياضة يهنئ سيف عيسى بعد ضمان ميدالية تاريخية ببطولة العالم

أشرف صبحي: عمر عصر سفير وزارة الشباب للرياضة المصرية

الأكثر قراءة

أول رد فعل من حسام حسن على دعوة النادي الأهلي

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 بعد اعتمادها رسميا

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 12 محافظة

الحكومة تزف بشرى سارة بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى وثورة 23 يوليو

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ( صور)

قائمة أسعار السلع التموينية بداية من الشهر الجديد

وزيرا الرياضة والداخلية يتفقان على زيادة جماهير نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد

Advertisements

منوعات

المزيد

سلطان النيادي يظهر بقميص يحتوي على أجهزة لرصد الحالة الصحية في الفضاء

تحديد مكونات عطر عمره 2000 عام

زيارة الصين "وش السعد" على ماسك، ثروته ترتفع 4 مليارات دولار

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 في الأسواق

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء 31-5-2023

المزيد

انفوجراف

أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى صيام يوم عرفة 2023؟

فضل صيام يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة

بعد صورة أحمد الفيشاوي.. ما حكم الشرع في أداء العمرة بالوشم

المزيد
الجريدة الرسمية