وزير الشباب والرياضة يهنيء سيف عيسى ببرونزية بطولة العالم للتايكوندو

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيف عيسى لاعب المنتخب المصري للتايكوندو في وزن 80 كجم، بعد حصوله على برونزية بطولة العالم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والتي تُقام خلال الفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو المقبل، وتُشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعبا ولاعبة.

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

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وحصل سيف عيسي علي الميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام الأمريكي كارل آلان نيكولاس المصنف الخامس عالميًا بمجموعتين دون رد (٢/٠-١٠/٥)، وأصبح بطلنا الأوليمبي علي بعد خطوة إضافية تفصله عن التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 بأفضلية الكوتا الدولية.

من ناحية أخرى، اتفق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ علي زيادة أعداد الجماهير المصرية التي تحضر نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي.

زيادة جماهير نهائي دوري أبطال أفريقيا

واتفق أيضًا الوزيران أن تتم الزيادة وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير ووفق عدد من المحددات والشروط.

وأجري وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للتنسيق في هذا الشأن.

من ناحية أخرى، اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على بعثة المنتخب المصري للتايكوندو، المشاركة ببطولة العالم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والتي تُقام خلال الفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو المقبل، وتُشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعبا ولاعبة.

رسالة وزير الشباب والرياضة للاعبي منتخب التايكوندو

قال صبحي للاعبي منتخب التايكوندو في رسالته لهم: "الدولة المصرية تقف دومًا خلف أبطالها الرياضيين في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية، ثقوا بأنفسكم ونتنظر عودتكم بالميداليات ورفع اسم مصر عاليًا وعزف النشيد الوطني".

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، البطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو بصعوده إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكوندو وزن -80 كجم بعد فوزه على بطل بوركينا فاسو 2-1، وضمان ميدالية تاريخية لمصر.

التايكوندو، وزير الرياضة يهنئ سيف عيسى بعد ضمان ميدالية تاريخية ببطولة العالم، فيتو

وأثنى وزير الشباب والرياضة، علي تأهل أحمد الراوي لربع نهائي البطولة بعد فوزه علي بطل كندا 2-1 في وزن 87 كجم، وكذلك تأهل جنى خطاب لاعبة منتخب مصر للتايكوندو وصاحبة الـ 17 عامًا علي لاعبة البرازيل 2-1 في منافسات وزن -49 في ذات البطولة.

واصلت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تنفيذ ندواتها التوعوية داخل نادي أندية الفتاة بالمحافظات، حيث تم تنفيذ ندوة بعنوان "كيفية التربية السليمة داخل الأسرة" بمحافظة الأقصر بمركزي شباب (أولاد الشيخ بأرمنت - الزينية قبلي) وبمحافظة الفيوم بمركز شباب الشروق.

تناولت أساليب التربية الحديثة كالقدوة الحسنة واحترام الوالدين لبعضهما واحترام الطفل أمام الآخرين، كذلك الدور السلبي الذي تقع فيه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في غرس القيم،كما تطرقت الى دور الأسرة في تنمية شخصية الأبناء بداية من تكوين الجوانب الأساسية في الشخصية والجانب التعليمي، وتعزيز وتقوية مبادئ الاحترام، والتقدير سواء لذاته أو للآخرين.

كما نظمت وزارة الشباب والرياضة ندوات بمحافظة الشرقية تحت عنوان " إدارة المنزل بأقل التكاليف" بمركز شباب شينبارة الميمونة التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب، تناولت مفهوم تغيير ثقافة الاستهلاك وتحديد أولويات الإنفاق الضرورية داخل الأسرة، وكيفية مواجهة ارتفاع الأسعار، وترتيب الأولويات والتخطيط للأهداف وتنظيم الإحتياجات والمتطلبات لإدارة المنزل بأقل التكاليف وطرق الإستفادة من الوقت في تعلم مهارة أو حرفة جديدة.

يأتى تنظيم تلك الندوات فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على ترسيخ القيم السليمة بين شبابنا لبناء مجتمع أفضل قائم على الأخلاق الحميدة، علاوة على تنظيم العديد من البرامج والأنشطة والندوات التوعوية داخل أندية الفتاة بمراكز الشباب من أجل تمكين المرأة في مختلف المجالات.

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