أشرف صبحي: عمر عصر سفير وزارة الشباب للرياضة المصرية

التقى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر؛ لتقديم التهنئة بتأهله التاريخي لربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة بجنوب أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر اللقاء، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير، محمد الشاذلي مدير عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، ومحمد الصفتي مدير عام المكتب الفني.

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أكد الدكتور أشرف صبحي، حرصه الشخصي علي لقاء نجم منتخبنا الوطني لتنس الطاولة عمر عصر، فور عودته من بطولة العالم بجنوب أفريقيا، مشيرًا إلي أن ثمار دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

ونوه وزير الشباب والرياضة إلي أن الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة تعمل دومًا علي إزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه أبطالنا المصريين قبل أو أثناء أو بعد المشاركات المختلفة في مختلف المحافل الدولية والقارية، مصدرًا قرارًا باعتبار عمر عصر سفير الوزارة للرياضة المصرية.

وأشار الوزير إلي أن وزارة الشباب والرياضة مستمرة في رعاية ودعم أبطالنا الرياضيين في مختلف اللعبات، بجانب برنامج الرعايات الخاصة بالأبطال، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والكيانات المصرفية وشركات القطاع الخاص، الأمر الذي هيأ المناخ أمام أبطالنا في العديد من اللعبات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة.

وتوجه لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة عمر عصر، بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة علي كافة الجهود المبذولة من أجل إزالة كافة المعوقات التي تواجهه في مختلف منافساته الدولية والقارية، والدعم اللامحدود المُقدم لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، قائلًا: " نتطلع دومًا إلي عزف النشيد الوطني في كل المحافل العالمية".

وحقق عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة إنجازا تاريخيا خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في جنوب أفريقيا.

وتأهل عمر عصر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى ربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة المقامة حاليا في جنوب أفريقيا.

ووصل عمر عصر إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على الكرواتي توميسلاڤ بوسار المصنف رقم 45 على العالم بنتيجة (4-0).

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-6) - (11-9) - (12-10) - (11-9).

ويعد عمر عصر هو اللاعب المصري الوحيد الذي استطاع الوصول إلى الدور ربع النهائي في تاريخ مشار كات مصر ببطولات العالم.

كأس أفريقيا لتنس الطاولة

وتوج عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة والنادي الأهلي، بلقب بطولة كأس أفريقيا، والتي أقيمت مؤخرا في كينيا.

وحصد عمر عصر الميدالية الذهبية بعد الفوز على النيجيري أرونا كوادري بنتيجة (4-1)، في نهائي منافسات الفردي ببطولة كأس أفريقيا.

هنا جودة بطلة أفريقيا

وعلى مستوى السيدات، حصدت هنا جودة المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في نهائي الفردي ببطولة كأس إفريقيا.

وفازت هنا جودة بالميدالية الذهبية بعد الفوز على زميلتها دينا مشرف في المباراة النهائية بنتيجة (4-3).

وجاءت نتائج الأشواط: (11-9)، (11-6)، (7-11)، (8-11)، (11-9)، (15-13).

كما توجت مروة الهضيبي لاعبة منتخب تنس الطاولة، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال، بعد الفوز على سارة حنفي لاعبة منتخب الكاميرون في مباراة المركز الثالث.

وتأهلت هنا جودة للدور النهائي بعد الفوز على سارة حنفي لاعبة منتخب الكاميرون بأربعة أشواط مقابل شوط واحد، فيما وصلت دينا مشرف على حساب زميلتها مروة الهضيبي بنفس النتيجة.

وكان نهائي العام الماضي قد شهد مواجهة قوية بين هنا جودة وبطلة منتخب نيجيريا فاطيمو بيلو، وحسمتها لاعبة منتخب مصر بأربعة أشواط نظيفة.

دينا مشرف تودع بطولة ماكاو

وكانت دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة والنادي الأهلي، قد ودعت منافسات بطولة ماكاو من دور الـ32، بعد الخسارة في مباراة درامية أمام لاعبة منتخب أستراليا يانجزي ليو.

وتلقت دينا مشرف خسارة درامية أمام لاعبة منتخب أستراليا بنتيجة (2-3) وجاءت نتائج الأشواط كالتالي (11-8، 6-11، 11-3، 11-7، 7-11).

وعلى جانب آخر، أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، للانضمام إلى صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.