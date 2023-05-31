دوري أبطال أفريقيا، الوداد يستعيد لاعبه المصاب قبل مواجهة الأهلي

دوري أبطال أفريقيا، شهد التدريب الأخير لنادي الوداد المغربي قبل سفره للقاهرة لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن نبأ سار للمدير الفني البلجيكي سفين فاندنبروك.

ويلتقي الفريقان يوم الأحد 4 يونيو المقبل في ملعب القاهرة الدولي.

عودة عبد الله حيمود

وظهر اللاعب الواعد عبد الله حيمود في مركب بنجلون في آخر حصة تدريبية له قبل السفر صوب القاهرة حيث أعلن حيمود جاهزيته لمباراة الوداد المهمة أمام الأهلي.

وسيكون حيمود من بين الخيارات الأولى التي سيعتمد عليها المدرب سفين فاندنبروك بالتشكيل الأساسي ضد الأهلي مكان أيمن الحسوني في خط الوسط، بعد المجهودات الكبيرة التي بذلها الجهاز الطبي بقيادة أنس شاغو.

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وكان حيمود تغيب عن الفريق البيضاوي منذ مباراة إياب نصف النهائي أمام صن داونز بسبب إصابة عضلية، في تلك الموقعة التي كان أحد نجومها.

30 مباراة جمعت الأهلي مع أندية المغرب

وعلى مدار تاريخ الأهلي مع الفرق المغربية في 30 مرة منذ العام 1984 وخلال تلك المواجهات تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة وخسر في 7 وحسم التعادل 10 مواجهات.

وعلى مدار مواجهات أندية المغرب التقى الأهلي فرق جمعية الحليب والرجاء البيضاوي والجيش الملكي والوداد والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي ونهضة بركان.

ويعد الرجاء البيضاوي هو أكثر نادى التقى مع المارد الأحمر بواقع 13 مباراة.

خلال الـ 30 مباراة الماضية سجل لاعبو الأهلي 35 هدفًا في شباك الأندية المغربية واستقبلت شباك المارد الأحمر 25 هدفًا ونجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة 11 مرة خلال مبارياته أمام أندية المغرب.