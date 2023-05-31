الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

حسين يتفقد امتحانات كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق

امتحانات كلية الطب
امتحانات كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق, فيتو

 تفقد اليوم الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سير أعمال الامتحانات بكلية الطب البيطري،حيث كان في استقباله الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية، والدكتور محمد السيد محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نصير محمد السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.

 

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اطمأن الدكتور عاطف حسين على الامتحانات 

واطمأن الدكتور عاطف حسين على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022_2023 حيث تفقد سيادته لجان الامتحانات بالكلية بالفرقة الثانية (البرنامج العام)، والتى يؤدى خلالها الامتحان (٦٨٦) طالبا وطالبة.كما أشاد نائب رئيس الجامعة بانضباط الطلاب داخل اللجان وبإجراءات الراحة والأمان التي تتخذها الكلية لتوفير بيئة آمنه للطلاب لأداء الامتحانات والوقوف على مدى التزام الطلاب في مختلف اللجان، كما أثنى على حرص إدارة الكلية والمشرفين على تنظيم الامتحانات من تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات والالتزام بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية وفي ختام الجولة التفقدية أجرى نائب رئيس الجامعة حوارا وديا مع بعض من أبنائه الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.

 

مهرجان إيداع بنسخته الـ11

نظمت وزارة الشباب والرياضة مهرجان إبداع بنسخته الـ11 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، تحت إشراف الدكتور.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذى حصلت خلاله جامعة الزقازيق على مراكز متقدمة خلال منافسات المسابقة بمشاركة ١٣٠ جامعة وأكاديمية وجامعة خاصة وأهلية.

 

الفائزون من جامعة الزقازيق 

وقال محمود عبد اللطيف المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لجامعة الزقازيق، إن فريق جامعة الزقازيق المشارك  والمكون من (٦) طلاب، حصل على المركز الأول بالابتكارات العلمية ( الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطبيقاته ) ثلاثة طلاب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات هم:  إبراهيم أنور السادات، أبانوب فكرى بدير، أمال عثمان عبد الغفار، بينما حصل على المركز الأول فى مجال الإنشاد الدينى الطالب عمر ناصر أحمد بالفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية، وحصل على المركز الثانى فى مجال الترانيم الدينية الفردية الطالب جورج ماهر أنيس بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة، بينما حصل على المركز الثالث فى مجال الشعر وكلمات الأغانى الطالب أحمد عباس إبراهيم بالفرقة الرابعة بكلية الآداب.

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نتائج المسابقة أعلنت فى حفل بقاعة المؤتمرات 

وأضاف  أنه قد أعلنت نتائج المسابقة خلال حفل أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، والذى تضمن فقرات فنية قدمها طلاب جامعات قناة السويس، المنصورة وأكاديمية الفنون وأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، كما تم تكريم عدد من الفنانين والمتسابقين الفائزين، بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة القاهرة، ومن جامعة الزقازيق د.أمل فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والوفد الممثل للجامعة، بالإضافة إلى كوكبة من الشخصيات العامة والمفكرين والفنانين، وحشد كبير من الإعلاميين.

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الدكتور عاطف حسين الدكتور نصر عبدالوهاب محمد الدكتور محمد السيد محمد الدكتور عصمت ابراهيم السعيد عميد الكلية نائب رئيس الجامعة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

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