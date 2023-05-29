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جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية بقرية العراقي في الشرقية

جامعة الزقازيق تنفذ
جامعة الزقازيق تنفذ قافلة بيطرية بقرية العراقى بايوحماد-فيتو

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق اليوم الاثنين  قافلة لقرية العراقى مركز أبو حماد بالشرقيةضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة، بإشراف الدكتور نصر محمد عبدالوهاب عميد الكلية، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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الكشف على 269 حالة حيوانات

وشارك في القافلة زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتورحسين عبد اللطيف مدير المستشفى البيطرى، وأسفرت عن الكشف على ٢٦٩ حالة حيوانات، ٢٦٧٥ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجان.

يأتي ذلك في إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة " والتخفيف عن المواطــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

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قافلة أسبوعية لكلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق 

 وقال الدكتور محمود عبداللطيف المدير التنفيذى للمكتب الاعلامى لرئيس الجامعة ومدرس الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق: إن تنظيم تلك القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيًا لإحدى القري الأكثر احتياجًا مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية،وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجانًا لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية،والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.

 

الهلالى الشربينى يزور جامعة الزقازيق 

وفي سياق منفصل استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق، بحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى والمدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، والدكتور ياسمين فهمي منسق وحدة الدعاية والإعلان بالمركز.جاء ذلك خلال زيارة الدكتور الهلالي الشربيني لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات لإلقاء محاضرة حول "الإدارة الاستراتيجية" والتي تأتي ضمن البرنامج التدريبي الموحد لإعداد القيادات الجامعية، وذلك خلال فعاليات اليوم الختامي للدورة

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الوقوف على مستجدات الإدارة والقيادة 

خلال اللقاء رحب الدكتور خالد الدرندلى بوزير التربية والتعليم الأسبق فى رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدًا  أهمية الاستعانة بالخبرات الأكاديمية من القامات العلمية بمختلف التخصصات، خلال المحاضرات التى تقدم بالبرنامج التدريبي الموحد لإعداد القادة الأكاديميين، الراغبين فى الترشح لوظيفة عميد كلية أو معهد بالجامعات المصرية، بهدف تمكينهم من الوقوف على أحدث مستجدات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا، وصقل مهاراتهم وتنمية خبراتهم، فضلًا عن تعميق المفاهيم الإدارية لديهم وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها في الوحدات الإدارية المختلفة.

 

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خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور نصر عبد الوهاب مركز ابوحماد الدكتورة جيهان بسرى الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة الدكتور لماح عبد السميع مدير ادارة التنسيق الدكتور محمد عبدالله غنيمى

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