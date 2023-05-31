جامعة الزقازيق تحقق المركز الأول فى الذكاء الاصطناعى والإنشاد

نظمت وزارة الشباب والرياضة مهرجان إبداع بنسخته الـ11 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، تحت إشراف الدكتور.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذى حصلت خلاله جامعة الزقازيق على مراكز متقدمة خلال منافسات المسابقة بمشاركة ١٣٠ جامعة وأكاديمية وجامعة خاصة وأهلية.

-إعلانات-

الفائزون من جامعة الزقازيق

وقال محمود عبد اللطيف المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لجامعة الزقازيق، إن فريق جامعة الزقازيق المشارك والمكون من (٦) طلاب، حصل على المركز الأول بالابتكارات العلمية ( الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطبيقاته ) ثلاثة طلاب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات هم: إبراهيم أنور السادات، أبانوب فكرى بدير، أمال عثمان عبد الغفار، بينما حصل على المركز الأول فى مجال الإنشاد الدينى الطالب عمر ناصر أحمد بالفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية، وحصل على المركز الثانى فى مجال الترانيم الدينية الفردية الطالب جورج ماهر أنيس بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة، بينما حصل على المركز الثالث فى مجال الشعر وكلمات الأغانى الطالب أحمد عباس إبراهيم بالفرقة الرابعة بكلية الآداب.

وأضاف أنه قد أعلنت نتائج المسابقة خلال حفل أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، والذى تضمن فقرات فنية قدمها طلاب جامعات قناة السويس، المنصورة وأكاديمية الفنون وأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، كما تم تكريم عدد من الفنانين والمتسابقين الفائزين، بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة القاهرة، ومن جامعة الزقازيق د.أمل فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والوفد الممثل للجامعة، بالإضافة إلى كوكبة من الشخصيات العامة والمفكرين والفنانين، وحشد كبير من الإعلاميين.

استقبال رئيس الجامعة لوزير التعليم الاسبق

واستقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق، لإلقاء محاضرة حول "الإدارة الاستراتيجية" والتي تأتي ضمن البرنامج التدريبي الموحد لإعداد القيادات الجامعية، وذلك خلال فعاليات اليوم الختامي للدورة