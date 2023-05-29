رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وزير التربية والتعليم الأسبق

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق، بحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى والمدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، والدكتور ياسمين فهمي منسق وحدة الدعاية والإعلان بالمركز.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور الهلالي الشربيني لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات لإلقاء محاضرة حول "الإدارة الاستراتيجية" والتي تأتي ضمن البرنامج التدريبي الموحد لإعداد القيادات الجامعية، وذلك خلال فعاليات اليوم الختامي للدورة.

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الوقوف على مستجدات الإدارة والقيادة

خلال اللقاء رحب الدكتور خالد الدرندلى بوزير التربية والتعليم الأسبق فى رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدًا أهمية الاستعانة بالخبرات الأكاديمية من القامات العلمية بمختلف التخصصات، خلال المحاضرات التى تقدم بالبرنامج التدريبي الموحد لإعداد القادة الأكاديميين، الراغبين فى الترشح لوظيفة عميد كلية أو معهد بالجامعات المصرية، بهدف تمكينهم من الوقوف على أحدث مستجدات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا، وصقل مهاراتهم وتنمية خبراتهم، فضلًا عن تعميق المفاهيم الإدارية لديهم وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها في الوحدات الإدارية المختلفة.

الدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم الاسبق

من جانبه أعرب الدكتور الهلالي الشربينى عن بالغ سعادته بالتعاون مع جامعة الزقازيق، مشيرا إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق وما تضمه من قامات علمية مرموقة فى مختلف المجالات.

كما أشار وزير التربية والتعليم الأسبق خلال المحاضرة اليوم إلى أن من مفاهيم الإدارة هي أنها العنصر المسئول عن تحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة، عن طريق تخطيط، تنظيم، توجيه، ورقابة للموارد المادية والبشرية بالإدارة، وأنه من ضمن مسئولياتها تحويل القدرات إلى ميزات تنافسية للمؤسسة تميزها عن غيرها من المؤسسات.

22 متدربا من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام

وفي ختام البرنامج التدريبى الموحد لإعداد القيادات قام د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة بتسليم ٢٢ متدربًا من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس شهادات اجتياز الدورة، بحضور د هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية، ود.نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى والمدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، ود.نبيل مصطفى المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس.

جامعة الزقازيق تدشن نظام التطبيق الالكترونى

ودشنت جامعة الزقازيق تحت رئاسة الدكتور خالد الدرندلي، تطبيق النظام الإلكترونى لاختبارات الطلاب المكفوفين بالجامعة لأول مرة بالجامعات المصرية، وذلك في إطار مشروع متكامل لتطبيق إلكترونى يضم الكتاب الصوتي للمقررات الدراسية والمحاضرات والملخصات الجامعية وإعداد وإشراف مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة بدعم من إحدى المؤسسات الخيرية.

تطبيق الاختبارات الإلكترونية بجامعة الزقازيق

وشارك فى الإشراف على تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة مركز الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة بقيادة الدكتورة إيمان إبراهيم مدير المركز - والدكتورة رشا مصطفى نائب مدير المركز- ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات بقيادة الدكتور نبيل مصطفى مدير المركز والمدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة -وحدة الشبكات بقيادة الدكتور علي ثروت - ومركز الاختبارات الإلكترونية بقيادة الدكتورة ولاء سرحان مدير المركز.

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