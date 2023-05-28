صحة الشرقية: فحص 26 ألف طفل من الأمراض الوراثية للمبتسرين

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بمحافظة الشرقية، قامت بفحص ٢٦٣٦٢ طفلا حتى الآن بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في أغسطس ٢٠٢١ يأتى ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،

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المبادرة الرئاسية تهدف حماية الطفل حديث الولادو من الامراض

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية ان الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة اوضح أن المبادرة الرئاسية تهدف إلي حماية الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة، حيث تستهدف الكشف المبكر عن ١٩ مرض وراثي، ومنها مرض قصور الغدة الدرقية، والفينيل كيتونيوريا، وتضخم الغدة الكظرية الخلفي، ونقص الجلاكتوز في الدم، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية، وغيرها والتي تأتي نتيجة وجود عوامل وراثية تتسبب في خلل جينى، وبذلك تساهم المبادرة في سرعة اكتشاف هذه الأمراض، ومن ثم علاجها مبكرًا،

المسح الطبي للاطفال حديثى الولادة

وذلك من خلال إجراء المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتأمين الصحي بالمحافظة في عدد ٣٠ محضن كمرحلة أولي منهم ٢٨ محضن تابع لمديرية الصحة ومحضن بالمستشفي التعليمي، ومحضن بالتأمين الصحي، وتأتي المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة كمرحلة ثانية، ويتم خلال الفحص سحب عينة تؤخذ من كعب الطفل، وإذا ثبت إيجابيتها يجرى اختبار تأكيدي، وفي حال ثبوت إيجابية العينة يحال الطفل لتلقي العلاج بمركز العلاج والذي تم تخصيصه بوحدة طب الأسرة بشرشيمة بههيا، هذا بالإضافة إلي وضع برامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تطور مجموعة هامة من تلك الامراض الوراثية.

تم التدريب على كيفبة سحب االعينات

مشيرًا بأنه تم تدريب الفرق الطبية علي طرق وكيفية سحب العينات وجميع أعمال المبادرة الرئاسية تحت إشراف الإدارة العامة للحد من الإعاقة بوزارة الصحة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للطب العلاجي، ومسئولي الحضانات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، كما قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثي الولادة، ضمن المبادرة الرئاسية، مضيفًا إلي أن العلاج يقدم بالمجان للحالات الإيجابية المكتشفة، مؤكدًا بأن القيادة السياسة تولي إهتمامًا كبيرا بالقطاع الصحي، ولا تدخر أي جهد أو مال في سبيل الحفاظ علي صحة وسلامة جميع أبناء هذا الوطن.

مؤسسة طبية تابعة للقطاع الخاص

وقام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور مؤسسة طبية تابعة للقطاع الخاص بمنيا القمح يرافقه مدير إدارة العلاج الحر، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمركز، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين به وذلك ضمن المتابعات التي يقوم بها على نطاق المحافظة والتى بدأها منذ أيام لمتابعة القطاع الطبي الخاص وتجويد الخدمة فيه بما يتناسب مع المصلحة العامة للمواطن

العيادات التخصصية وقسم الأشعة المامو جرام

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمي عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية أن وكيل الوزارة الأقسام تفقد الطبية المختلفة، والتي تشمل قسم العيادات التخصصية، وقسم الأشعة، والذي يضم "الرنين المغناطيسي، والمقطعية، والماموجرام، والموجات الصوتية والإيكو، والعادية"، وقسم العلاج الطبيعي المزود بأحدث الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى وحدة خاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وقسم الحضانات بقوة ٢٠ حضانة، والمزود بشبكة غازات، وعدد ٥ أجهزة تنفس صناعي و١٠ سباب و٢٥ مونيتور، كما يوجد سيارة إسعاف مجهزة خاصة بالحضانات، وقسم المعامل والذي يقدم الفحوصات المعملية المختلفة منها دلالات الأورام وتحليل الأنسجة

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