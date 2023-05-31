الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الدقهلية غدًا

انقطاع المياه في
انقطاع المياه في الدقهلية غدًا،فيتو

تشهد محافظة الدقهلية غدا الخميس انقطاع مياه الشرب عن دكرنس وعدد من قراها.

 

حيث تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن بعض قرى دكرنس وهي: ( الوحدة المحلية بالمحمودية - عرب زيدان - منشأة عبد الرحمن - الربيعات) غدًا الخميس لمدة 7 ساعات، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 3 مساءً.


وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بخط مياه قطر 360مم بولي ايثيلين ميت فارس - عرب زيدان.

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وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

 

وعلي صعيد آخر، استقبل اليوم مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ كلًا من فضيلة الشيخ أحمد عبد الوهاب الوكيل، وفضيلة الشيخ عمر أبو النجا محمد، الموجهين بمنطقة وعظ القليوبية، وذلك لتقديم ندوة للعاملين بالشركة لنشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الدين الإسلامي، وبيان وسطيته.

 

حيث وتناولت الندوة الحديث عن ضرورة الحفاظ على المال العام، باعتباره أمانة سيحاسبنا الله عليها، وأكدوا على وجوب تحري الأموال الحلال، والبعد عن الحرام في تعاملاتنا اليومية بالعمل؛ فلا نستخف الأخذ منه، ولا نُسمي الأمور بغير مسمياتها، للاستفادة من مناصبنا: كـأخذ الرشاوى من أصحاب المصالح على سبيل أنها إكرامية أو هدية لسرعة العدول عن الخطأ، والرجوع للصواب.

 

كما تناولت الندوة التأكيد على ضرورة مراعاة الله في أوقات العمل، وممتلكاته، وأهمية الإحسان به وإتقانه، وعدم الاستهانة به، لأننا سنُسأل عنه من الله، وتطرق الحديث عن ضرورة التيسير على المواطنين من خلال عملنا، وعدم تعسير الأمور عليهم ليكون ذلك مدخل للتقرب من الله، وتحري الرزق الحلال في أعمالنا.

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التيسير على المواطنين اعمال صيانة الصرف الصحي بالدقهلية المخابز والمستشفيات انقطاع مياة الشرب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف محافظة الدقهلية

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