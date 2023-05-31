الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

مياه الشرقية: توصيل المياه لـ2000 أسرة من الأولى بالرعاية

توصيل المياة لأفين
توصيل المياة لأفين اسرة من الاولى بالرعاية،فيتو

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي  إنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين احدى الجمعيات الاهلية  التى لها باع طويل بالعمل العام ومساعدة الاسر الاولى بالرعاية داخل نطاق محافظة الشرقية تم توصيل مياه الشرب لعدد 2000 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى مراكز ومدن الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر بواقع 1050 أسرة بمركز الحسينية و350 أسرة بمدينه منشأه أبو عمر و600 أسرة بمدينة صان الحجر دون تحملهم أي أعباء مادية وذلك إيمانًا من الشركة بأهمية المشاركة المجتمعية ودورها في التواصل مع هذه الأسر لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوصيل كوب مياه نظيف لهم.

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عمل زيارات ميدانية للأسر الأكثر احتياجا 

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بعمل زيارات ميدانية للأسر الأكثر إحتياجًا بالقرى لبحث حالتهم على الطبيعة تمهيدًا لتوصيل المياه لهم، مؤكدًا أن الشركة على استعداد دائم للتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم المساندة للأسر الأكثر إحتياجًا وتوفير كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهم في إطار ما تقره اللوائح والقوانين.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 

وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة مشيدا  بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتعاونها المثمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير كوب مياه نظيف للأسر الأكثر إحتياجًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمجان دون تحملهم أي أعباء مادية وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

تطوير العنصر البشرى بالشركة 

وأكد  المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية  أن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة , لافتًا إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة بتنفيذ دورة تدريبية عمليه للعاملين بفرع الشركة أبو كبير استمرت لمدة 4 أيام وذلك بهدف حماية عناصر الإنتاج ( القوى العاملة ومعدات ووسائل الإنتاج والمواد ) من الضرر والتلف والتدريب على كيفية التعامل مع كافة أنواع المخاطر والحالات الطارئة وخاصة الحرائق وتسريبات الكلور.

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التدريب على خطط الطوارئ والازمات 

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن تدريب العاملين على خطط الطوارئ والأزمات وكيفية التعامل مع الحرائق وطرق الدخول إلى الأماكن المغلقة وتعريفهم بأهمية تطبيق الإجراءات والإحتياطات الوقائية واتخاذ الحلول الهندسية (والفنية) والصحية الضرورية، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية

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شركة مياه الشرب الاسر الاولي بالرعاية عامر كمال ابوحلاوة الجمعيات الأهلية صان الحجر 600 منشاة ابوعمر 1050 مركز الحسينية 350

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