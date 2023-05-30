سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

بعد موجة الغموض التي لفت تحول مياه القنال الشهير في البندقية إلى اللون الأخضر تم فك اللغز.

مياه البندقية وسر تحولها للأخضر

فقد تبيّن أنّ هذا التحوّل الذي صدم يوم الأحد الماضي عشاق المدينة في إيطاليا والعالم أجمع، يعود إلى وجود مادة الفلوريسين غير السامة، والتي تُستخدم عادة لفحص شبكات الصرف الصحي.

إذ أوضحت الهيئة الإقليمية للوقاية والحماية البيئية في فينيتو (أرباف) أنّ التحاليل "أظهرت وجودًا لمادة الفلورسين في العينات المأخوذة". كما أضافت أن النتائج "لم تثبت وجود عناصر سامة في العينات التي خضعت للتحليل"، من دون تحديد مصدر وجود الفلوريسين في القنال الكبير.

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لكن عادةً ما يستخدم الفلوريسين لتتبع مسار الشبكات أو لتحديد الانعكاسات بين شبكات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار.

عاصفة من التكهنات



وكان عدد من سكان المنطقة أبلغوا سابقا عن تغير في لون مياه القنال الكبير، ما أشعل عاصفة من التكهنات والتساؤلات.

فيما ألمحت بعض المصادر إلى أنّ الشرطة تجري تحقيقها في احتمال أن يكون ناشطون بيئيون خلف هذه الظاهرة، وفق ما نقلت صحيفة "لا نوافا فينيتسيا" اليومية المحلية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحوّل فيها لون القنال الكبير إلى الأخضر.

ففي العام 1968، ألقى الفنان الأرجنتيني نيكولاس غارسيا أوريبورو طلاءً أخضر في هذه المياه، على هامش الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان البندقية السينمائي، من أجل التوعية بالمسائل البيئية.

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