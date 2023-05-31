قافلة طبية شاملة مجانية بقرية بقلولة فى الغربية (صور)

نظمت اليوم مديرية الصحة بالغربية قافلة طبية بقرية بقلولة التابعة لمدينة السنطة.

وقال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية إن القافلة تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي قرية الروضة في عدة تخصصات طبية تضم "الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والنساء والتوليد وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

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وكان المحاسب محمد بدراوي عضو مجلس النواب أعلن عن استكمال مسيرة تنظيم قوافل طبية لقرى مركزي السنطة وزفتى سوف تشمل أغلب قرى زفتى والسنطة.

وأكد بدراوى عن توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر مشيدًا بالدور البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

وأوضح الدكتور بلبل أنه تم البدء في الكشف على الحالات بقرية بقلولة من صباح اليوم وتستمر حتي غدا الخميس وتقديم العلاج بالمجان في العديد من التخصصات الطبية وهي تخصصات «أطفال، باطنة، جلدية، عظام، وغيرها» وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث وأيضا تقديم ندوات تثقيفية وتوعية المواطنين بالتعاون مع النائب محمد بدراوى.

وقالت الدكتورة محاسن المليجي مدير الإدارة الصحية بالسنطة إن القافلة الطبية سوف تستمر لمدة يومان حتى تتمكن من توقيع الكشف الطبي على أكبر عدد ممكن داخل القرية مضيفة أن تلك القافلة تأتى فى إطار سلسلة القوافل الطبية التي تجوب مركز السنطة.



نظمت حياة كريمة قافلة طبية وبيطرية بمركز سمنود قرية الناوية بمحافظة الغربية بالتعاون مع جامعة طنطا، كما ضمت القافلة 12 تخصصا طبيا منهم “ العظام والرمد والأسنان والأنف والأذن والأطفال وأمراض جلدية وأمراض نفسية وعصبية ".

حياة كريمة تنظم قافلة طبية وبيطرية بمحافظة الغربية

قافلة طبية وبيطرية بمركز سمنود قرية الناوية

واستفاد من قافلة حياة كريمة الطبية أكثر من ١٢٦٧ مواطنا منهم ٨١ حالة مرضية تم تحويلهم إلى المستشفى الجامعي التخصصي لفحص أكثر دقة، علاوة علي علي تقديم خدمات بيطرية بنفس القرية والكشف على ٢٠ رأس ماشية و١١٠٠ طائر.

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قوافل مبادرة حياة كريمة

وفي وقت سابق وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة" حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.