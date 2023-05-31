الأربعاء 31 مايو 2023
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سياسة

لجنة من نقابة المحامين تتفقد مقر نقابة غرب طنطا للبدء في تجهيزه

لجنة المحامين داخل
لجنة المحامين داخل مقر نقابة طنطا، فيتو

أوفد عبدالحليم علام، نقيب المحامين،  رئيس اتحاد المحامين العرب، محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، ترافقه لجنة من النقابة العامة، لإجراء جولة تفقدية لمقر نقابة محامي غرب طنطا.

مقر نقابة غرب طنطا

 تم تخصيص المقر وشراؤه حديثًا، وذلك للبدء في تجهيزه، لمحامي غرب طنطا، وذلك بحضور  محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، وأعضاء المجلس الفرعي.

 

إعادة تشغيل نادي طنطا 

 وقال  محمد راضي مسعود، إن النقيب العام وجه أيضًا بتفقد النادي الاجتماعي لمحامي غرب طنطا، وذلك لحصر الأعمال المتطلبة لإعادة تشغيله على الوجه الأكمل لخدمة أعضاء الجمعية العمومية. 

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 وأكد عضو مجلس النقابة العامة، أن عبدالحليم علام، يولي اهتمامًا خاصَا لملف مقرات وأندية النقابات الفرعية، وعمل منذ توليه منصب النقيب العام على إنشاء إدارة هندسية متخصصة بالنقابة العامة مهمتها للإشراف على منشآت النقابة وإدارتها وصيانتها. 

 

تجديد الأندية والمقرات 

يذكر أن النقابة العامة للمحامين جددت العديد من مقرات الأندية والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، حيث انتقل النقيب العام لافتتاحها، وتفقد البعض، وآخرها تفقده أندية المحامين ببني سويف والمنيا وأسيوط.

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