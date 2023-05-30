حياة كريمة تنظم قافلة طبية وبيطرية بمحافظة الغربية
نظمت حياة كريمة قافلة طبية وبيطرية بمركز سمنود قرية الناوية بمحافظة الغربية بالتعاون مع جامعة طنطا، كما ضمت القافلة 12 تخصصا طبيا منهم “ العظام والرمد والأسنان والأنف والأذن والأطفال وأمراض جلدية وأمراض نفسية وعصبية ".
قافلة طبية وبيطرية بمركز سمنود قرية الناوية
واستفاد من قافلة حياة كريمة الطبية أكثر من ١٢٦٧ مواطنا منهم ٨١ حالة مرضية تم تحويلهم الى الستشفي الجامعي التخصصي لفحص أكثر دقة، علاوة علي علي تقديم خدمات بيطرية بنفس القريه والكشف علي ٢٠ رأس ماشية و١١٠٠ طائر.
قوافل مبادرة حياة كريمة
وفي وقت سابق وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة" حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية
وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.
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