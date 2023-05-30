الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حياة كريمة تنظم قافلة طبية وبيطرية بمحافظة الغربية

قافلة حياة كريمة،
قافلة حياة كريمة، فيتو

نظمت حياة كريمة قافلة طبية وبيطرية بمركز سمنود قرية الناوية بمحافظة الغربية بالتعاون مع جامعة طنطا، كما ضمت القافلة 12 تخصصا طبيا منهم “ العظام والرمد والأسنان والأنف والأذن والأطفال وأمراض جلدية وأمراض نفسية وعصبية ". 

 

 

قافلة طبية وبيطرية بمركز سمنود قرية الناوية

واستفاد من قافلة حياة كريمة الطبية أكثر من ١٢٦٧ مواطنا منهم ٨١ حالة مرضية تم تحويلهم الى الستشفي الجامعي التخصصي لفحص أكثر دقة، علاوة علي علي تقديم خدمات بيطرية بنفس القريه والكشف علي ٢٠ رأس ماشية و١١٠٠ طائر. 

-إعلانات-

 

قوافل مبادرة حياة كريمة 

وفي وقت سابق  وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة" حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المبادرة الرئسية حياه كريمة قوافل حياة كريمة مساعدات حياة كريمة أهداف برنامج حياة كريمة الاوراق المطلوبة للحصول علي معاش تكافل وكرامة

مواد متعلقة

حياة كريمة والأورمان يسلمان 118 مشروع تمكين اقتصادي لأهالي بني سويف

وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

حورية فرغلي: نزار الفارس صوّرني وأنا برقص بكاميرا مخفية (فيديو)

من هو رئيس نادي الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور؟ المستشار القانوني يجيب (فيديو)

أستاذ آثار يفجر مفاجأة بشأن مكان قبر السيدة زينب الحقيقي (فيديو)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مؤشرات ونسب النجاح بالجيزة

تنويه عاجل من محافظة الجيزة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

الأهلي يدعو حسام وإبراهيم حسن لحضور افتتاح فرع النادى بالتجمع الخامس

تكريم محمد سامي ودينا الشربيني وطارق النهري عن أعمالهم في رمضان  (صور)

محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك في حلوان غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح فكي تمساح ليخرج رأسه بأعجوبة

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

المزيد

خدمات

المزيد

الإسكان تطرح وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

أخر تحديث لأسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

سحرت الصحف العالمية بجمالها وأحبها العقاد و3 من أزواجها خانوها.. أسرار في حياة سمراء النيل مديحة يسري.. (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الراقصة في المنام وعلاقتها بالفسق والفجور

علي جمعة: التربية الصحيحة الحل الأمثل لأولياء الأمور لمواجهة العالم الافتراضية

وكيل أوقاف القاهرة: من يحب الرسول لا يكذب ولا يأكل الحرام

المزيد
الجريدة الرسمية