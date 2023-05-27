السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الكشف على 968 مواطنا في قافلة طبية بدشنا ضمن حياة كريمة

الكشف على 968 مواطنا
الكشف على 968 مواطنا في قافلة طبية،فيتو

تابع الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، فعاليات القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الصحة والسكان بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.


حيث تابع "تاوضروس" عمليات الكشف بالعيادات المختلفة، مشيرا إلى أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٦٨ مواطنا فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ٣٦٠ حالة طب أطفال، ٢٨٠ حالة أمراض باطنية، ٢٠٥ حالات طب وجراحة العيون، ٥٠ حالة تنظيم الأسرة، ٤٣ حالة تنظيم الأسرة، ٣٠ حالة جراحة عامة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٤١ حالة، مضيفا أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وطرق الوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ١٠١ مواطنا.

-إعلانات-

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا مركز دشنا محافظة قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

كشف غموض وفاة شخص وإصابة آخر في قنا

بيان عاجل بالبرلمان بشأن غلق مزلقان مركز أبوتشت بمحافظة قنا

محافظ قنا يستقبل 113 مواطنا بمكتبه لبحث مطالبهم

محافظ قنا يشهد إلقاء مليون زريعة سمكية بنهر النيل

الأكثر قراءة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

أزمة أحمد بغدودة تكشف الحكاية الكاملة لعلي الشرقاوي ، بطل كأس مصر في كمال الأجسام يجمع القمامة لمواصلة التدريب

فرخة بتاكل قليل، توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بعد إنتاج سلالة مصرية جديدة

سعر الذهب تحديث لحظى، الجرام يقفز 40 جنيها

بالأرقام، ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان والماعز

اعترافات صادمة لجامع قمامة متهم بقتل زميله في المرج

أخبار مصر: وزير المالية يستفز المصريين بحفلات الساحل، قرار جديد من ليفربول بشأن صلاح، ساويرس يفحم عمرو أديب بسبب محمد فؤاد

كرة السلة، سيطرة مصرية على نهائيات BAL

Advertisements

منوعات

المزيد

مجموعة من التماسيح تقتل رجلا وتمزقه إلى أشلاء

رجل يفتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب

رجل مجهول يخترق موكب المستشار الألماني لهذا السبب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

بكام اليورو، ارتفاع سعر شراء اليورو في البنك المركزي اليوم

بكام سعر الدينار الكويتي، استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

كيف تستفيد من خدمة دراسة الجدوى المالية بمركز تحديث الصناعة؟

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

توزيع الدرجات والمجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بالوضع المادي السيئ

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء دين ونقصان مال للغنى

تفسير حلم طلاء الأظافر في المنام وعلاقته بالحياة الزوجية المستقرة والمودة والحب

المزيد
الجريدة الرسمية