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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 119 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الصناعة أحمد
وزير الصناعة أحمد سمير، فيتو

نشرت  جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 119، الصادر في 29 مايو 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة التجارة والصناعة، ومحافظة الدقهلية.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي: 
-قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 143 لسنة 2023، بشأن الموافقة على رفع نسبة محتوى الرطوبة بالأقماح المستوردة لتـصل إلـى (١٤٪) بالوزن (كحد أقصى) وذلك لمدة عام اعتبارًا من ٢٣/٥/٢٠٢٣.
-قرار محافظة الدقهلية رقم 89 لسنة 2023، بتُعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر أبو ناصر التابعـة للوحـدة المحليـة نجيـر مركز ومدينة دكرنس.
-قرار محافظة الدقهلية رقم 333 لسنة 2023، بتُعديل المخططات التفصيلية لمدينة دكرنس.

-إعلانات-

-قرار محافظة الدقهلية رقم 335 لسنة 2023، بتُعديل المخططات التفصيلية لقرية القليوبية مركز ومدينة دكرنس. بالإضافة للإعلانات المختلفة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

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