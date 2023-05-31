التايكوندو، اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على بعثة المنتخب المصري للتايكوندو، المشاركة ببطولة العالم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والتي تُقام خلال الفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو المقبل، وتُشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعبا ولاعبة.

رسالة وزير الشباب والرياضة للاعبي منتخب التايكوندو

قال صبحي للاعبي منتخب التايكوندو في رسالته لهم: "الدولة المصرية تقف دومًا خلف أبطالها الرياضيين في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية، ثقوا بأنفسكم ونتنظر عودتكم بالميداليات ورفع اسم مصر عاليًا وعزف النشيد الوطني".

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وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، البطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو بصعوده إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكوندو وزن -80 كجم بعد فوزه على بطل بوركينا فاسو 2-1، وضمان ميدالية تاريخية لمصر.

التايكوندو، وزير الرياضة يهنئ سيف عيسى بعد ضمان ميدالية تاريخية ببطولة العالم، فيتو

وأثني وزير الشباب والرياضة، علي تأهل أحمد الراوي لربع نهائي البطولة بعد فوزه علي بطل كندا 2-1 في وزن 87كجم، وكذلك تأهل جنى خطاب لاعبة منتخب مصر للتايكوندو وصاحبة الـ 17 عامًا علي لاعبة البرازيل 2-1 في منافسات وزن -49 في ذات البطولة.

واصلت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تنفيذ ندواتها التوعوية داخل نادي أندية الفتاة بالمحافظات، حيث تم تنفيذ ندوة بعنوان "كيفية التربية السليمة داخل الأسرة" بمحافظة الأقصر بمركزي شباب (أولاد الشيخ بأرمنت - الزينية قبلي) وبمحافظة الفيوم بمركز شباب الشروق.

تناولت أساليب التربية الحديثة كالقدوة الحسنة واحترام الوالدين لبعضهما واحترام الطفل أمام الآخرين، كذلك الدور السلبي الذي تقع فيه وسائل الاعلام والسوشيال ميديا في غرس القيم،كما تطرقت الى دور الأسرة في تنمية شخصية الأبناء بداية من تكوين الجوانب الأساسية في الشخصية والجانب التعليمي، وتعزيز وتقوية مبادئ الاحترام، والتقدير سواء لذاته أو للآخرين.

كما نظمت وزارة الشباب والرياضة ندوات بمحافظة الشرقية تحت عنوان " ادارة المنزل بأقل التكاليف" بمركز شباب شينبارة الميمونة التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب، تناولت مفهوم تغيير ثقافة الإستهلاك وتحديد أولويات الإنفاق الضرورية داخل الأسرة،و كيفية مواجهة إرتفاع الأسعار، وترتيب الأولويات والتخطيط للأهداف وتنظيم الإحتياجات والمتطلبات لإدارة المنزل بأقل التكاليف وطرق الإستفادة من الوقت في تعلم مهارة أو حرفه جديدة.

يأتى تنظيم تلك الندوات فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على ترسيخ القيم السليمة بين شبابنا لبناء مجتمع أفضل قائم على الأخلاق الحميدة، علاوة على تنظيم العديد من البرامج والأنشطة والندوات التوعوية داخل أندية الفتاه بمراكز الشباب من أجل تمكين المرأة في مختلف المجالات

كما عقدت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اجتماعًا تنسيقيًا مع اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة تفعيل بنود مذكرة التفاهم المشتركة، وذلك اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل مذكرة التفاهم بين الشباب والرياضة واتحاد الصناعات

تتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين بهدف خدمة المجتمع، ودعم الإنتاج الوطني، ودراسة أوجه التعاون في تنظيم بعض المعارض في الفترة المقبلة على أن يتم البدء بالقاهرة الكبرى كمرحلة أولى.

وزارة الشباب والرياضة تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية، فيتو.j

ومن جانبها، أكدت منال جمال الدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب علي أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة ومنها اتحاد الصناعات المصرية في تنظيم وتفعيل كافة المعارض التي تخدم الشباب، وتسهم في مساعدة الشباب أصحاب المشروعات لتسويق منتجاتهم.

حضر الجلسة التنسيقية من اتحاد الصناعات المصرية اللواء عمرو إمام مدير العلاقات العامة وعضو لجنة الدراسات الاستراتيجية باتحاد الصناعات المصرية، ومن وزارة الشباب والرياضة نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، أميرة عبد الشافي، ورضا الفقي مسئولي المعارض بالإدارة المركزية لتمكين الشباب.

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